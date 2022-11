La definición de Larroque sobre las Primarias: "Creo que ya pasó"

El ministro de Desarrollo bonaerense se refirió a las realización de las primarias, analizó el accionar del gobierno y apuntó contra el presidente Alberto Fernández.

Andrés "Cuervo" Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, se refirió a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y a la interna que atraviesa, hace ya varios meses, al Frente de Todos (FdT). "Me da la sensación de que PASO va a haber, ya pasó, pero yo creo que si los gobernadores e intendentes con experiencia planten algo, hay que tomarse el trabajo de escucharlos", sostuvo.

En diálogo con Navarro 2023, por El Destape Radio, el dirigente político oficialista dio por hecho que las PASO se realizarán el próximo año pero apuntó contra el presidente Alberto Fernández por las formas tras la derrota en las legislativas del año pasado. "Veníamos con un resultado muy delicado, que después la remontada en la provincia de Buenos Aires matizó la derrota. Días previos a las elecciones generales, hubo un acto en Merlo y le dije a Alberto que no me había gustado una foto con un sector de la cúpula de la CGT y un sector de los movimiento sociales anunciando un acto para el 17 de noviembre sin haberlo discutido", recordó.

Después del resultado, Larroque señaló que el presidente "lo presentó como una victoria" y que a pesar de las discusiones internas "muy fuertes", asistieron a Plaza de Mayo para acompañar. "Decidimos ir con responsabilidad política y el presidente, ese día, convocó a las PASO. No era el momento de discutir internas, hay que tener una responsabilidad y mirar a la sociedad de frente, tomar esa agenda y después ver como se dirimen las internas", apuntó críticamente.

Más allá de afirmar que las PASO se realizarán, el ministro de Desarrolló mostró una preocupación en particular: "Yo creo que si los gobernadores, los intendentes y mucha gente con experiencia plantea algo, hay que tomarse el trabajo de escucharlos. Hay una obsesión de ocuparse de la parte y no del todo, me da la sensación de que no hay una preocupación central de ganar las elecciones". Por esto, remarcó la importancia de "primero, realizar una estrategia para solucionar los problemas de la gente" y luego, una estrategia "para que no vuelva lo que ya vivió la Argentina" con el macrismo.

Nuevamente, Larroque cargó contra el jefe de Estado y su forma de gobernar: "Veo al presidente más ocupado por la parte que por la armonización del conjunto. Le da mucha atención a jugadas muy chiquitas, de los cercanos, de los amigos. Hay que pensar en grande, quizás el problema está en eso. Uno tiene que ser consciente de la responsabilidad que tiene que desarrollar".

En relación a las últimas elecciones primarias y generales, el "Cuervo" sostuvo que se trató de una "demostración de conciencia contundente de nuestro pueblo" y criticó que el oficialismo no lo asimiló "de la manera correcta". Y añadió: "En lugar de ponerlo en función de la tarea que teníamos que venir a realizar en materia respaldativa, lo pusimos, bah, lo pusieron en una lógica de interna". Mientras que sumó: "Ver ese resultado tan fuerte pudo haber mareado algunas conciencias y creo que no pudimos terminar de discutir lo que quiere todo gobierno, no solo la estrategia electoral sino el programa y luego los roles".

Por último, Larroque señaló a Alberto Fernández como uno de los principales culpables de la interna pública del Frente de Todos (FdT): "Hay una gran responsabilidad de Alberto de no convocar esa mesa de diálogo. Sobre el resultado electoral del año pasado hicimos muchas advertencias que no fueron tenidas en cuenta, hubo un clima triunfalista que no ayudó y después no se pudo reestablecer el funcionamiento". Y concluyó: "Antes había reuniones aleatorias pero antes por lo menos había algo".