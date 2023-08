Kicillof, sobre los saqueos: "Ya hay 94 detenidos en manos de la justicia"

El gobernador acusó que en las redes sociales se orquestó el intento de robos masivos con información falsa.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof informó este mediodía que hay 94 detenidos "en manos de la justicia" por los intentos de robos en supermercados del conurbano bonaerense y dijo que se encuentra en comunicación permanente con intendentes para "fortalecer la seguridad" en esa zona. "Hubo una campaña y preparación de los hechos. Hubo falsas denuncias que circularon por redes, de cosas que no estaban ocurriendo", aseveró el gobernador en declaraciones a la prensa tras una reunión informativo que mantuvo con el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni en el comando de Puente 12 en el partido bonaerense de La Matanza.

En una conferencia de prensa antes los medios, el gobernador bonaerense marcó: "En principio la situación arranca el fin de semana, con lo que ocurrió en Mendoza, Neuquén y Córdoba. Aquí en la pcia. de Buenos Aires se empezaron a encontrar tanto en redes sociales, como más adelante a través de llamados, falsas denuncias e imágenes como que estaban ocurriendo en el conurbano bonaerense situaciones de robos y violencia. Se vino fomentando durante el fin de semana, la policía estuvo trabajando sobre esos llamados falsos". Estos últimos días tuvo un encuentro con intendentes, y negó sobre los supuestos robos en José C. Paz. "Hubo intervención de figuras políticas de otros espacios y la verdad, eso nunca ocurrió. Hablé con el intendente, que no estaba en la reunión, y me dijo que no ocurrió nada", aseguró.

Recorriendo la cronología de los hechos, Kicillof marcó que durante el día lunes, en las últimas horas, comenzaron a producirse hechos de robo en algunos puntos, razón por la cual se llevó a cabo un gran despliegue de operativos. "Hay 94 detenidos en manos de la Justicia. Ahora me voy a reunir con intendentes para seguir trabajando sobre fortalecimiento de la seguridad en toda la provincia; mientras el ministro de Seguridad va a tener una reunión con miembros del Poder Judicial para coordinar las acciones", adelantó. Y remarcó: "Hemos proporcionado todos los elementos que tenemos, tanto en el orden de los delitos que ocurrieron en los distintos comercios como resistencia a la autoridad y también el ciberdelito".

Sobre los dichos de Raúl Castells, dirigente social que admitió haber incentivado los robos en supermercados y comercios durante los últimos días, el gobernador bonaerense señaló: "Lo que tenga que investigarse se va a invesigar, le corresponde a la Justicia. Hoy estuvimos en comunicación con dirigentes de varios movimientos sociales y nos dijeron que vecinas y vecinos no participaron masivamente de nada de esto. Es más, intentaron evitar que los grupos violentos lleven adelante los hechos".

"Estamos trabajando para garantizar la seguridad, tratamos a aplacar y generar una situación de paz. Del otro lado, si hay quienes en lugar de ayudar, acompañar o ponerse a disposición... Durante el gobierno anterior, el peronismo y los intendentes del peronismo, siempre trabajaron para fomentar la tranquilidad. Si otros se dedican a otra cosa y buscan sacar algún rédito de esto, bueno, llamamos de nuevo la atención sobre eso", apuntó Kicillof contra la oposición.