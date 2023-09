En La Plata, Kicillof apuntó contra Milei a semanas de las elecciones 2023: "Además de gorilas, son ignorantes"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires inauguró el ateneo Raúl Alfonsín en la ciudad de La Plata, en un acto en el que también estuvo presente el diputado Leopoldo Moreau.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a la reelección en las elecciones 2023, Axel Kicillof, y el diputado nacional Leopoldo Moreau inauguraron el jueves por la tarde el ateneo Raúl Alfonsín en la ciudad de La Plata, bajo el lema "Democracia para siempre y para todos". Desde la Plaza Yrigoyen de La Plata, entre las calles 19 y 60, esta tarde Kicillof pidió "no enojarse con los que votaron distinto" y advirtió que la elección de octubre será "la más complicada e importante de la historia". Respecto al candidato de la La Libertad Avanza, Javier Milei, Kicillof apuntó: "Además de gorilas son ignorantes".

"Hay diferentes planos y niveles sobre lo que ocurre hoy pero tenemos el compromiso de saber qué es lo que se está jugando, tal vez la elección más complicada e importante de la historia", señaló el gobernador, y recordó: "Hace 40 años escuchamos que con la democracia se come, se cura y se educa. Nos remitimos a aquellas palabras de (el expresidente Raúl) Alfonsín y sabemos que tenemos deudas pero las convicciones las mantenemos y todo se resuelve con más democracia, y no con odio y violencia como propone la derecha".

Además, el mandatario provincial señaló que "YPF fue fundada en el gobierno de (el radical Hipólito) Yrigoyen y recuperada por Cristina (Fernández de Kirchner, vicepresidenta). ¿Cómo la podemos volver a entregar? Me pregunto qué radical puede votar eso". "Acá están los que defienden la patria y la soberanía popular. Si no, nos olvidamos de todo si votan a (la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia) Bullrich", sostuvo Kicillof.

Por otra parte, el gobernador enfatizó que el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, "dijo que el problema de la Argentina se inició con Perón". "Además de gorilas, son ignorantes. Les molesta la democracia y las mayorías populares", manifestó y exhortó: "Alfonsín dijo 'perderemos elecciones, pero no entregaremos las banderas'. Tenemos que dejar todo en la cancha porque estamos en peligro. Esta elección se gana en la calle y en los barrios militando".

Kicillof manifestó por último que las PASO "dejaron la enseñanza de una sociedad que está conmocionada" y señaló que desde la derecha "traen la barbarie del odio y la violencia política". "No hay que enojarse con los que votaron distinto. Sí tienen que saber que lo nuevo no es sacarle derechos al pueblo. Redoblemos esfuerzos para explicar. Podemos mirar a los ojos a la gente y decirle que es con más Estado que nos irá mejor", completó.

El evento fue convocado por radicales de Unión por la Patria y contó con la participación del ministro de Justicia bonaerense y candidato a intendente de La Plata, Julio Alak, y dirigentes radicales como Ricardo Jano, ex intendente de Lobería, ex diputado y expresidente del Foro de Intendentes Radicales de la Provincia de Buenos Aires, indicaron fuentes del Gobierno provincial a Télam. La inauguración se desarrolló sobre Plaza Yrigoyen, sobre las avenidas 19 y 60 de la capital bonaerense, donde Moreau destacó que "no hay 3 candidatos, hay solo dos opciones para salir de la crisis: con violencia institucional, como proponen quiénes nos empujan a ser colonia, o con gobierno de unidad nacional, paz social y convivencia democrática. Esa es la elección".

Por su parte, el dirigente radical Ricardo Jano contó que el local del ateneo que estaban inaugurando había sido vandalizado anoche con un mensaje "Alfónsin es la UCR". Y cuestionó: "¿Los que están en Juntos por el Cambio apoyan a qué radicalismo? Algunos apoyan a quienes quieren privatizar y proponen el achique del Estado. Eso no es radicalismo. Alfonsín defendía la justicia social. La salud y la educación son públicas y para todos. Militemos para que el gobierno sea del campo popular, con Sergio Massa presidente, Kicillof gobernador y Julio Alak intendente" de La Plata.

El evento inició con un mensaje grabado de Ricardo Alfonsin, hijo del ex presidente y embajador argentino en España, quien marcó su apoyo a Unión por la Patria y dijo que "hay que defender los sectores populares, para eso nacimos". La Junta Central de la UCR en La Plata expresó su malestar con los radicales que integran Unión por la Patria y publicó un comunicado donde señalaron que aquel sector "pretende engañar a los ciudadanos".

