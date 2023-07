Katopodis, de cara a las elecciones 2023: "Massa pelea contra el FMI, Bullrich y Larreta van a entregar todo como ya lo hicieron"

El ministro de Obras Públicas contrapuso "los dos modelos de país" que se ponen en juego en los comicios de este año reflejados en la distintas miradas sobre el financiamiento internacional y la gestión de inversiones.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, expresó que Argentina "va a ser mejor con el peronismo" y consideró que mientras el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria en las elecciones 2023, Sergio Massa, "está peleando" por el país en las negociaciones con el FMI, los postulantes de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta "van a entregar todo como ya lo hicieron".

"Sergio está peleando contra el FMI, y Patricia y Horacio van a entregar todo como ya lo hicieron", afirmó en El Destape Radio sobre las negociaciones que se llevan adelante con el organismo financiero internacional. Katopodis contrapuso "los dos modelos de país" que se plantean en los comicios de este año respecto de cómo encarar el financiamiento internacional y la gestión de inversiones. "En 2018 ellos tacharon de la planilla de Excel la obra pública y cada una de las inversiones y de los esfuerzos que el Estado venía haciendo", señal.

Asimismo, el titular de la cartera de Obras Públicas sostuvo que la no "ya salió muy mal" el modelo de gobierno de Cambiemos por lo que no aplicarán esas medidas. "No vamos a aplicar medidas de ajuste a costa de los argentinos, ni a acomodar la inflación aplicando el freno de mano para que se destruya el empleo y se frene la economía", aseveró. Y agregó: "Estamos convencidos de que Argentina va a ser mejor con el peronismo. Va a haber mejores sueldos, el salario va a rendir más, va a haber mejores trabajos".

En referencia a la gestión pasada del Gobierno de Cambiemos, Katopodis consideró que fueron "ineptos" y que "tienen una mirada de una Argentina muy chiquita" porque "les falta país y capacidad de incluir a los actores de las economías regionales". "Fueron incapaces de hacer un gasoducto, no pudieron hacerlo en cuatro años", ejemplificó en relación al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), inaugurado recientemente por el presidente Alberto Fernández, y que, dijo, "significa lo que podemos ser".

También elogió la gestión llevada a cabo por el gobernador bonaerense Axel Kicillof porque, dijo, "gobernar la provincia de Buenos Aires ha sido muy complicado y más aún en este contexto, sin embargo le ha sobrado capacidad y experiencia para conducir".

Además, Katopodis habló de los resultados en las elecciones PASO en la provincia de Santa Fe e indicó que "refieren a una realidad muy diversa donde la sociedad fue eligiendo, premiando y condenando". "Debemos ser muy respetuosos de los resultados electorales. En política para ganar hay que sumar porque cuando dividís, perdés", reflexionó el funcionario.