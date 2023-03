JxC arrasó en La Falda e intenta nacionalizar la victoria

El radical Dieminger le ganó 7 a 3 al albertista Maldonado y fue reelecto en la intendencia. El gran perdedor es el gobernador Schiaretti que no presentó candidatos. Votó el 51% del padrón. La ciudad serrana abrió el año electoral en Córdoba.

La aplastante y previsible victoria del radical Javier Dieminger, quien logró su reelección como intendente de La Falda, rápidamente fue capitalizada por la alianza de derecha Juntos por el Cambio.

El jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta llegó a esta ciudad serrana y nacionalizó el triunfo: “Acá en Córdoba empezó el cambio en 2014. En 2023 Córdoba nos vuelve a mostrar la senda del cambio. El cambio está en marcha, en todo el país, para transformar la vida de cada argentino”, señaló el alcalde porteño antes de iniciar una caravana con los candidatos triunfadores.

Y en Twitter, Rodríguez Larreta saludó al jefe comunal por su contundente triunfo:

Por su parte, el gobernador jujeño, Gerardo Morales, le dijo a la militancia: “La elección de La Falda demuestra que en cada rincón de Córdoba y de Argentina tenemos un radicalismo

fuerte y unido”. En su cuenta de Twitter, el jujeño posteó: “Contundente triunfo de JxC en La Falda! Felicitaciones queridos correligionarios @DiemingerJavier, @lucianapacha y a los

faldenses por la gran elección. En cada rincón del país tenemos un radicalismo fuerte y unido. ¡Vamos a dar vuelta Córdoba y toda la Argentina!”.

El gran ausente en los festejos de La Falda fue el ex presidente Mauricio Macri, quién tampoco participó de la campaña. Es que Macri y el gobernador Juan Schiaretti, tienen una alianza estratégica desde la época en que ambos respondían a los mandatos de Franco Macri en SOCMA. En Córdoba es sabido que Martín Llaryora es el elegido del ex presidente para suceder a Schiaretti en la gobernación. Dirigentes del PRO militan abiertamente para que un sector partidario haga alianza con el oficialismo schiarettista de Hacemos por Córdoba.

El gran perdedor de la contienda es el gobernador cordobés y candidato del peronismo anti- K, Juan Schiaretti, quien no pudo armar una lista con un candidato competitivo y decidió no participar de los comicios. Los sondeos indicaban, ya a fines de 2022, que el PJ cordobesista salía tercero detrás de Juntos y del Frente de Todos.

Aplastante victoria

Escrutado el 100% de las mesas, Javier Dieminger de Juntos por La Falda obtuvo 71,07% de los sufragios, contra Miguel Maldonado de La Falda en Acción -reúne a vecinalistas y al Frente de Todos- quien consiguió 28,93% de los votos. La amplia diferencia le permitirá al intendente reelecto conseguir 6 de las 8 bancas del Concejo Deliberante. Del total de 14.230 votantes habilitados, sólo sufragaron 7.379, el 51,73% del padrón.

“Hay mucha gente atrás de este triunfo, queriendo a nuestra ciudad, trabajando para nuestra ciudad. El resto se hartó de mentir, de queremos difamar, pero las urnas y los vecinos demostraron que así no era. Gracias a cada uno de los vecinos de La Falda”, les dijo Dieminger a los militantes que fueron llegando a festejar por la abultada victoria.

La jornada transcurrió con normalidad. El intendente Dieminger votó a las 13.30 en la escuela IPEM 142 “Joaquín V. González”: “Hoy es un día para llevar propuestas y no para poner

excusas. Queremos que los comicios se lleven adelante tranquilamente, sin agredir, con propuestas, y se elija al mejor candidato”, dijo.

Mientras que el albertista Miguel Maldonado, candidato a intendente por La Falda en Acción, votó cerca del mediodía en la escuela Arturo Capdevila: “Tengo muchas expectativas. El

comicio arrancó medio tarde porque faltaron muchas autoridades de mesa y hubo que esperar que llegaran los primeros electores a votar para determinar alguna autoridad, pero ya estamos encarrilados y muy tranquilos en cuanto a la concurrencia de la gente en las escuelas”.

Juez y De Loredo

El senador Luis Juez y su socio provincial, el diputado Rodrigo de Loredo, quiénes llegaron temprano a La Falda, también reivindicaron el triunfo de Juntos por el Cambio a nivel provincial: “En La Falda les demostramos a los vecinos que la honestidad, la gestión y el trabajo en equipo tiene recompensa. Este es un reconocimiento al trabajo y la gestión de

Javier; pero también es un mensaje para Córdoba y el país, el cambio es posible; no nos bancamos el apriete de la billetera ni de la prepotencia”, le dijo el líder del Frente Cívico a El

Destape.

Juez agregó que “el blindaje y la pauta no pueden tapar la realidad, la gente está harta de 25 años de gobierno del mismo signo político, donde la impunidad es una constante”.

Mientras que el diputado radical Rodrigo De Loredo tuiteó: “Hoy La Falda confirma lo que queremos a futuro: dirigentes que están cerca de sus vecinos y se ocupen de los problemas

reales. Felicitaciones @diemingerJavier y @lucianapacha, vamos por una alternativa competitiva para que los cordobeses puedan elegir dar vuelta la página”.

El ex intendente capitalino Ramón Javier Mestre, reivindicó la militancia radical de Dieminger: “Estamos muy pero muy contentos, un triunfo excepcional de Javier Dieminger, de Juntos por el Cambio, pero fundamentalmente de un dirigente que proviene del radicalismo, que ha sido un excelente intendente y lo va a seguir siendo, en una localidad como La Falda, demuestra que tiene gestión y pone en valor lo personal y lo partidario en una instancia donde el radicalismo demuestra su territorialidad y su proceso en toda la Argentina; donde tiene hombres, mujeres y jóvenes que gobiernan bien y le pueden aportar al cambio que necesita el país”, le dijo a El Destape el secretario de Coordinación del Comité Nacional de la UCR y miembro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio.

Por su parte, el diputado nacional y uno de los máximos referentes del PRO en Córdoba, Héctor “La Coneja” Baldassi opinó: “El triunfo de La Falda obviamente es un reconocimiento

por parte de los vecinos a la gestión exitosa de Javier como intendente. Este resultado le da una legitimidad importante y también mayor fortaleza para la próxima gestión. Esa legitimidad demuestra que cuando las gestiones son virtuosas y cercanas a la gente, la población te apoya”.

Baldassi, uno de los dirigentes más taquilleros de Juntos por el Cambio en la provincia mediterránea le dijo a El Destape que “tenemos enormes desafíos en Córdoba y Argentina

para devolverle calidad de vida a la gente, ese es el camino”. El ex árbitro internacional de fútbol, agregó que “La Falda nos demuestra la importancia de la continuidad de políticas

públicas para lo que viene; hoy se ratificó ese trabajo y eso mismo debe leerse en la Provincia y la Nación. Son exámenes donde la gente corrige gestión, te aprueba o no te aprueba. Más de veinte años del mismo gobierno en nuestra provincia, donde hay problemas elementales todavía sin resolver; debemos abordarlos para tener una Córdoba que se inserte en el mundo; tenemos problemas de tremenda inseguridad, o problemas con la salud y la educación, estamos en marzo y no han podido resolver problemas salariales de los docentes. Y a nivel nacional, vamos a demostrar que la unidad de Juntos por el Cambio nos llevará a una victoria que deberemos asumir con una enorme responsabilidad y compromiso republicano, Argentina no tiene un minuto más para perder”.