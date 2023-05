Juan Grabois: "Yo sé que Cristina Kirchner me va a votar a mi"

El referente social dijo que la vicepresidenta lo va a acompañar en una posible PASO dentro del Frente de Todos. Detalló cuáles son sus propuestas si llega a la presidencia. “La primera medida es la cancelación del programa con el FMI”, lanzó.

El referente de Patria Grande y precandidato a presidente, Juan Grabois, aseguró que van a hacer un acuerdo con Cristina Kirchner y remarcó que la vicepresidenta en una potencial PASO lo va a votar a él. El dirigente apuntó contra los sectores que apoyan al ministro de Economía, Sergio Massa, y dijo lo presentan como el "Massa de la liberación" y "no se lo creen ni ellos".

"Vamos a hacer un acuerdo con Cristina, no con los que rodean a Cristina”, adelantó Grabois en diálogo con Navarro 2023 en El Destape Sin Fin. El dirigente social remarcó que la Vicepresidenta lo va a apoyar a él y es un mito que acompaña a Sergio Massa. “Algunos que rodean a Cristina están obsesionados con Massa y tiene un ‘Massa por la liberación' y no se lo creen ni ellos. Cristina apoya a Massa como Ministro. Lo del apoyo como presidente es un mito”, apuntó.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En este marco, insistió que la exmandataria ante una posible PASO dentro del Frente de Todos "va a votar a Juan Grabois aunque no lo diga". "Cristina es muy institucionalista, Cristina cree mucho más en las instituciones de lo que se merecen. A mí no me preocupa la ingobernabilidad, a mí me preocupa la miseria", agregó.

Respecto a su proyecto presidencial, Grabois enumeró que la primera medida será la cancelación del programa con el FMI, porque “violó el artículo sexto de su propia carta orgánica porque se generó la fuga de capitales”. La segunda propuesta "es nacionalizar el litio”. Enfatizó que “con la nacionalización del litio resolvemos muchos problemas”.

“Vamos a crear 500 mil lotes en terrenos privados y estatales con servicios. Es algo fácil de hacer y la gente puede hacer sus casas", agregó respecto a su plan de viviendas. Y por último, remarcó que "el día que asumo empieza de verdad la renovación de la Corte Suprema de Justicia".

Elecciones 2023: De Pedro y Grabois se volvieron a mostrar juntos y calientan la interna del FdT

Recientemente, Grabois participó junto al ministro de Interior Wado de Pedro de un encuentro con juventudes en Villa Fiorito, donde escucharon las problemáticas y reflexiones de los jóvenes presentes. "Tenemos ideas parecidas, tenemos propuestas parecidas, tenemos el mismo compromiso sobre todo con lo más importante que son los trabajadores y los humildes de nuestro país”, marcó el líder del Frente Patria Grande. A su vez, discutieron algunos ejes del Plan de Desarrollo Integral para una Argentina Humana Federal que trabajan ambos dirigentes.

La actividad fue coordinada por la diputada nacional y cartonera oriunda de Fiorito, Natalia Zaracho, mientras que estuvieron presentes el diputado Federico Fagioli y la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires Daniela Vilar. Además de los discursos de los dirigentes, también intervinieron los y las jóvenes presentes. "Nuestra generación tiene una responsabilidad y un deber moral con esos pibes y con esas pibas, hay que poner todas las herramientas del estado para rescatar a los que están prisioneros de la droga", expresó el ministro del Interior sobre jóvenes que se encuentran en situación de calle.

"Hace falta un gobierno peronista que ponga lo que tenga que poner para corregir y empezar a redistribuir, redistribuir y hacer que el bolsillo alcance, redistribuir y para que el alquiler sea una parte menor del salario y que el salario alcance lo que decidan ustedes, para poder proyectar una vida mejor", sostuvo Wado de Pedro. Y añadió de cara al futuro: "El compromiso nuestro es hacer todo lo posible con huevo, ovario, cabeza, creatividad, con proyecto y con convicción para que podamos ser felices y tener una Argentina que funcione con todos y todas".