Juan Grabois afirmó que su "candidato a presidente es Wado" de Pedro

El dirigente social resaltó la unidad del frente de Todos y ponderó a Cristina Kirchner como la que "tiene la mayor parte de las acciones" de la coalición. Si el ministro no acepta, avisa que tomará el bastón de mariscal: "Sé que Cristina a su modo nos va a apoyar".

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, reconoció que su candidato a Presidente de la Nación para las elecciones 2023 es el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Tras reivindicar la unidad del Frente de Todos (FdT) de cara a los comicios pese a las diferencias internas, destacó a la vicepresidenta Cristina Kirchner como "representante de los laburantes, más allá de su status socio-económico", y consideró que "tiene la mayor parte de las acciones" de la coalición.

En El Destape Radio, Grabois señaló que "Cristina lo que dijo lo cumple", en referencia a que no sería candidata "a nada" en las elecciones, y aseveró que "mi candidato es Wado" de Pedro, aunque aclaró que "no sé si Wado quiere ser". Sobre eso también se refirió en el cierre del acto de la 12° Caravana por la Tierra y la Vivienda Digna, en Mar del Plata. Frente al escenario en el que De Pedro no sea, aseguró que si la fórmula se sintetiza en un candidato centro-conservador, que no represente los deseos de grandes cambios de la mayor parte de los votantes del Frente de Todos, "nos vamos a presentar nosotros".

Asimismo, recordó el discurso de CFK en el que pedía a cada dirigente que "tomen el bastón de mariscal" para defender el modelo de país que propone el peronismo. "Cuando Cristina habla del bastón del mariscal, está hablando de que se terminó la patente de corso y el autoritarismo de la birome de que cuatro o cinco iluminados elijan a los políticos profesionales que nos van a representar", aseguró en ese acto. Y sin dudar, advirtió: "Y si me toca a mi agarrarlo, si me toca ser candidato, yo sé que Cristina a su modo nos va a apoyar".

En cuanto a la vicepresidenta, en la entrevista con El Destape Radio Grabois ponderó la representación que tiene en el sector obrero y que "logró que el salario de los trabajadores termine arriba del ranking de los trabajadores de América Latina". Y ahondó para ejemplificar su valoración: "Hizo mucho por la clase trabajadora, en el sector público y el privado, con la asignación universal".

Al referirse a la interna entre los distintos sectores del oficialismo, aseveró: "Toda la guerra interna, las operaciones de un lado y el otro, los exabruptos, y yo primero porque le di duro, hay que subordinarlos a la contradicción principal que es con la derecha continental, por ejemplo el bolsonarismo, y acá el PRO, la mafia judicial y el Grupo Clarín". En ese sentido, apuntó: "El FdT sigue siendo una delimitación válida, con el Frente Renovador, el grupo de Alberto, el grupo mayoritario de Cristina y los que nunca fuimos parte de los gobiernos kirchneristas pero con más afinidad con Cristina".