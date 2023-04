Interna en la UCR de Entre Ríos: festejó Frigerio, pero Galimberti se ilusiona

La lista apoyada por Martín Lousteau y que apoya el proyecto del candidato del PRO se impuso a la respaldada por Gerardo Morales. En la previa de la PASO, un cruce que deja un escenario abierto para la integración de las listas.

"Ganamos todos" suele ser una frase que pocas veces cumple con la expectativa. No parece ser el caso de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos, que este domingo desarrolló su elección para renovar autoridades y dejó, a priori, a todos conformes. En una reñida competencia, el radicalismo referenciado en el senador nacional Martín Lousteau y que considera al diputado nacional del PRO Rogelio Frigerio como el precandidato más competitivo en Juntos por Entre Ríos se impuso a la vertiente que apoyaba el precandidato a presidente Gerardo Morales. Fue la previa de la Primaria Abierta, Simultánea y Obligatoria (PASO) que todavía no tiene fecha ya que el gobernador Gustavo Bordet tiene tiempo de definir el calendario electoral hasta el 27 de abril.

La lista encabezada por Amado Fuad Sosa (Radicales para Conducir y Gobernar) se impuso a la de Darío Schneider (Cambio Radical) por poco más de 500 votos. De este modo, el sector del centenario partido que va con el exministro del Interior en la era Macri logró establecerse como la corriente mayoritaria. No obstante, el grupo de correligionarios que pretende reforzar la estirpe radical en la coalición con un candidato propio a la gobernación -Pedro Galimberti- salió muy bien parada y llega con chances de integrar listas luego de las PASO, si la tendencia de la interna se sostiene en los comicios, que aún se desconoce si serán desdoblados en la provincia.

Interna en la UCR de Entre Ríos. Amado Fuad Sosa venció a Darío Schneider.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Luego de la elección, Galimberti se mostró contento con el resultado. "Movilizamos el partido dormido", apuntó el precandidato a gobernador. Y agregó: "En la provincia hicimos una elección fantástica, voto a voto, histórica". Por su parte, Schneider dijo: "Este resultado da cuenta que los afiliados esperaban ser escuchados y consultados sobre las visiones que tenemos para gobernar Entre Ríos. Nuestro compromiso desde hoy será seguir encontrándonos con cada comité". Está claro que, de este lado, hubo más euforia.

Desde el PRO fue todo moderación. A través de un breve mensaje en las redes sociales institucionales, se felicitó al centenario partido. Eduardo Caminal, presidente del espacio en la provincia, habló en su Twitter en el mismo sentido. Frigerio prefirió el silencio.

"Creo que hicimos una gran elección, fuimos a las urnas y de esa manera fortalecimos la tradición democrática de la UCR", señaló a El Destape, Sosa, pocas horas después de haber sido electo. El ex diputado provincial, que ya ocupó el cargo de estar al frente del centenario partido entre 2014 y 2016, consideró que hubo poco tiempo para recorrer la provincia: "Tuvimos tres semanas para hacer campaña. Eso no nos permitió ir a todos los comités, visitar a todos los afiliados. Por eso seguramente muchos no se enteraron de la elección. Además, hubo lugares donde no hubo internas locales, lo cual también desalentó la participación".

Para el flamante presidente del radicalismo entrerriano, el resultado fortalece la posición del espacio dentro de Juntos por Entre Ríos: "Nosotros somos la columna vertebral de la alianza, tenemos el desarrollo territorial y demostramos que tenemos un partido movilizado y con vocación de poder". Y agregó: "Nuestro objetivo ahora es concentrarnos en las elecciones, hacer la mejor campaña posible y obtener una victoria que permita cambiar de signo político luego de 20 años".

Para el exlegislador el eje de la campaña no fue la figura de Rogelio Frigerio, dado que dentro del espacio hay un virtual candidato a la gobernación -el exdiputado nacional y exconvencional constituyente, Fabián Rogel- y porque considera que la renovación no tiene nada que ver con el PRO: "El radical es radical y fue a votar por eso. A lo mejor después lo vota a Frigerio o no, eso se verá con el tiempo. Pero esto es una elección interna, donde no pudimos arribar a un consenso y resolvimos nuestras diferencias como corresponde, en las urnas. Ahora, el que gana conduce y el que pierde, acompaña. Como ha sido históricamente".

La lista encabezada por Sosa concitó el acompañamiento de las principales corrientes internas de la UCR: la Illia, que gobierna el partido hace 20 años; Evolución -liderada a nivel nacional por Martín Lousteau-; y otras más, como Alternativa Radical, del mencionado Rogel; Compromiso Radical, del exdiputado nacional Jorge Lacoste; y Renovación y Cambio, liderada por la diputada provincial y exintendenta de Victoria Gracia Jaroslavsky. Radical desde la cuna y de sangre -es hija de Nahum César "Chacho" Jaroslavsky, presidente de la bancada radical en Diputados de la Nación desde 1987 a 1991 y hombre de máxima confianza del expresidente Raúl Alfonsín-, ésta última suena como posible compañera de fórmula de Frigerio. El común denominador, en todos los casos, es el mismo: que el ex ministro del Interior es el mejor posicionado para disputarle al justicialismo la provincia y lograr que un signo político diferente gobierne luego de dos décadas. Tendría además el condimento de que, por primera vez, no habría un radical o un peronista en la silla de la Gobernación.

Radicales para Conducir y Gobernar ganó en la mayoría de los departamentos. Cabe destacar que en el caso de Paraná se hizo una división entre la capital y Paraná campaña. La nómina frigerista obtuvo mayoría en Paraná Ciudad y en los departamentos La Paz, Victoria, Gualeguay, Uruguay, Gualeguaychú, Villaguay, Concordia y Colón. Luego de la victoria, hubo un breve festejo en el Comité de Paraná. Algunas caras largas, porque se esperaba una victoria más holgada, pero la satisfacción del deber cumplido. Junto a Sosa estuvieron la senadora nacional Stela Olalla y Fabián Rogel.

La sorpresa la dio Schneider. El intendente de Crespo, que partía en desventaja en la previa dado que la estructura partidaria estaba al servicio del oficialismo radical, logró victorias en la otra mitad de los lugares de votación: Paraná Campaña, Diamante, Nogoyá, Tala, Islas del Ibicuy, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador. Los 527 votos que lo separaron de Sosa lo ponen en una inmejorable condición de negociación pasadas las PASO, dado que se descuenta que el espacio acompañará la precandidatura de Pedro Galimberti. El exintendente de Chajarí, actual diputado nacional y actor central en la interna, obtuvo el acompañamiento explícito del presidente de la UCR nacional, Gerardo Morales, cuando estuvo en Paraná. Al igual que en 2021, el objetivo será presentar una propuesta 100% radical pura, que le compita de igual a igual a Frigerio en las Elecciones Primarias. Esa quijotada hace dos años le valió un rédito enorme en Juntos por Entre Ríos: al haber superado el 25% de los votos necesarios dentro de la coalición -se rige por la carta orgánica radical- fue integrado a la lista del exministro del Interior en tercer lugar y obtuvo el pase a la Cámara Baja nacional a la postre, con la victoria holgada de la alianza sobre el Frente de Todos local.

La elección de Schneider también le abre una puerta a dirigentes correligionarios un poco más díscolos a un eventual gobierno de Frigerio. De llegar a la Casa Gris, el referente del PRO deberá pensar en, literalmente, cientos de cargos que deben ser ocupados. Con esta disputa interna más pareja, el sector minoritario de la UCR puede sentarse a la mesa con otra espalda. Mucho más entendiendo que un gobierno que recién asume, en un escenario nacional convulsionado, no puede prescindir de nadie.

Los datos finales marcan que Sosa obtuvo 7.504 votos (51,45%), mientras que Schneider logró 6.977 sufragios (47,83%). Un porcentaje bajo de votos en blanco (0,72%) completaron una elección con escasa participación general: fueron a las urnas 14.481 afiliados sobre 74.929 habilitados. Es decir, el 19,33%. Incluso en ciudades con histórica tradición radical, como Paraná, el nivel de intención fue escaso: votaron 3.037 personas sobre un total de más de 16 mil anotadas en el padrón. Para algunos, asimismo, se trata de un promedio histórico de asistencia, aunque otros lo leyeron como una disputa que no concitó la atención del afiliado.