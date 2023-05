Elecciones 2023: qué condición puso Grabois para aceptar una candidatura de Massa

El dirigente social y precandidato presidencial se refirió a la figura del ministro de Economía y su rol electoral en el Frente de Todos.

El precandidato a presidente por el Frente Patria Grande, Juan Grabois, se lanzó meses atrás en el marco del Frente de Todos, expresando sus disidencias con otros dos dirigentes del oficialismo: el ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.

Sin embargo, el dirigente social se expresó este sábado sobre el titular del Palacio de Hacienda, señalando que "ni a palos hay una PASO entre Massa y (el ministro del Interior de la Nación, Eduardo) 'Wado' De Pedro".

"Massa no se anima; conmigo sí, pero con 'Wado' no", comenzó el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos en una entrevista realizada en Radio Con Vos.

Sin embargo, Grabois señaló que "podría haber síntesis que sería aceptable si Massa va abajo, porque el problema es quién conduce, no quién integra la coalición".

"Si quedaba alguna duda, en la etapa Alberto-Cristina quedó totalmente demostrado. No es lo mismo quién es el vice y quién es el presidente, es categóricamente distinto”, opinó.

De todos modos, volvió a identificar a Massa “como algo característico de él es el veletismo político como método" y que "está bien cambiarse de equipo como de camiseta y pasar de querer meter preso a los ñoquis de La Cámpora a que sean tus mejores amigos sin demasiada reflexión y autocrítica conceptual previa”.

“Desde lo político ideológico y la conducta personal, me lleva a la reflexión de que no puede ser el candidato único y no puede hegemonizar el espacio del Frente de Todos”, subrayó.

Grabois y Massa se encontraron el jueves en el acto que encabezó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Plaza de Mayo y se mostraron distendidos, pese a las críticas del dirigente social.

Respaldo a Wado

Por otra parte, Grabois profundizó su respaldo a la candidatura a De Pedro en la interna del Frente de Todos, pese a que él también es precandidato a presidente.

"Mi postulación tuvo que ver con que me cansé de pedirle a 'Wado' que se lance, tengo mucho más que ver yo con él que él conmigo", expresó Grabois y manifestó que "si no hay un candidato que pueda recoger nuestro programa soy yo candidato, y si hay otro, veremos quién está mejor".

Grabois dijo que el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner del pasado jueves buscó transmitir la necesidad de un "trasvasamiento" en la dirigencia del Frente de Todos.

"El discurso de Cristina no lo vi como un repliegue, lo vi como un discurso de trasvasamiento y que plantea una perspectiva de futuro con un modelo de desarrollo y sin personalismos", remarcó.

Para Grabois el intercambio con De Pedro fue "como un lanzamiento" del funcionario a la precandidatura del espacio y opinó que debería haber sido "más directo".

"Con 'Wado' vengo conversando mis propuestas, pero también trabajando conjuntamente", expresó el dirigente social y señaló que desde principio de año trabaja con el ministro y "promoviéndolo como sucesor de Cristina".

"El 'Cristina presidenta' inhibió la posibilidad de la instalación de 'Wado' que nos permitiría llegar mucho mejor. Él tenía que responder a una estrategia determinada y por eso perdimos tiempo, pero se puede retomar", aseguró, para luego asegurar que la ex mandataria "en diciembre dijo que no iba a ser candidata, fue clarísima".

Con información de Télam