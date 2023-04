Grabois: "Si imponen unas PASO entre Scioli y Massa, vamos por afuera"

El referente del Frente Patria Grande confirmó que será precandidato presidencial, pero condicionó su competencia dentro del Frente de Todos.

El refernete del Frente Patria Grande Juan Grabois reafirmó este lunes que será precandidato presidencial en las elecciones 2023, aunque advirtió que competirá por afuera del Frente de Todos si las Primarias Abiertas, Simultánesas y Obligatorias (PASO) son entre Daniel Scioli y Sergio Massa.

“Soy candidato a presidente y recontra candidato a presidente”, resaltó Grabois en una entrevista con Roberto Navarro por El Destape Radio. Aun así, planteó que no se postularía dentro del Frente de Todos si en la interna no hay un candidato kirchnerista.

En ese sentido, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) planteó que “en el Frente de Todos hay proyectos diferenciados”. Y destacó que “Wado (De Pedro) y Axel (Kicillof) pueden hacer un trasvasamiento generacional de Cristina. Pero Axel tiene que ganar la Provincia”. Y graficó: “Es una mala idea entregarle la Provincia a un partido intendentista y mandarlo a Axel de cabeza de turco a la nacional”.

“Axel (Kicillof) es el único dirigente que mide y puede hacerle fuerza al poder real. Entonces, tenemos que bancar fuerte a Axel. Y si vamos a bancar en serio a Wado, no lo banquemos para negociar y bajarlo de vice”, sostuvo. Al respecto, agregó: “Wado es un excelente candidato, competitivo y con mucho por crecer. Y si él es el candidato, discutiremos programas, veremos quién mide más y el que queda irá y el otro acompañará”.

En cuanto a las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, confirmó que Pedro Rosemblat será postulante por el Frente Patria Grande: “Es nuestro candidato. Es un flor de candidato. No hay nadie mejor que él. El otro candidato es radical y está todo bien pero hay interna”.

El cuestionamiento a Massa, Scioli y Alberto Fernández

En cambio, Grabois confrontó con las líneas del peronismo no kirchnerista. “Si imponen una PASO con Massa y Scioli, nosotros iremos por afuera porque son dos opciones de centro derecha. Si eso pasa, la famosa ruptura del Frente de Todos la vamos a hacer nosotros”, formuló.

En esa línea, tambien apuntó contra el Alberto Fernández al sostener que “el Presidente dijo que la política es administrar la realidad y eso no es la política. En la Argentina donde no hay vivienda, la educación se va al carajo y la gente no tiene para comer. ¿'Administrar la realidad'?”.

“Hay que asumir las diferencias que hay en el Frente”, puntualizó. Asimismo destacó: “Hay que plantear una agenda realista pero propositiva. Y el realismo no es esta realidad sino la que tiene que ser”, resumió.

Cristina Kirchner

Asimismo, Grabois se refirió a la vicepresidenta: “Yo le creo a Cristina. Cristina dijo que no va a ser candidata a nada y que agarremos el bastón de mariscal”. “Yo creo que Cristina no va a apoyar a nadie. Nadie representa plenamente a Cristina y Cristina ya juega en el tablero de la historia”, resaltó además.

En paralelo, anticipó que "Cristina va a ir presa hasta que el pueblo logre terminar con la mafia judicial que hay en la Argentina”. Y señaló: “No me voy a poner a llorar por esto. Vamos a combatir contra esto”.

“Hay que marcar las pautas y los límites de una convivencia democrática. Meterse con un hijo de un rival rompe los límites y los códigos de la democracia”, cerró en referencia a los dichos de la periodista Laura Di Marco acerca de Florencia Kirchner.