Gildo Insfrán advirtió sobre Javier Milei: "Sus medidas no se pueden hacer en un sistema democrático"

El gobernador de Formosa habló en un acto en la localidad de Tres Lagunas. De cara a las elecciones de octubre, pidió por la unidad del peronismo, militar para evitar una victoria del libertario y cuidar el sistema democrático.

La campaña de cara a las elecciones 2023 comenzó formalmente este sábado y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, aprovechó una recorrida en la localidad de Tres Lagunas para dar un fuerte discurso a favor de la unidad del peronismo y lanzar una advertencia sobre una posible victoria del candidato libertario Javier Milei. "Los nacieron después del 83, creen que vivir en democracia es un estado natural. Pero, el sistema democrático está en peligro. Está en peligro no porque yo sea un apocalíptico, sino porque todas sus medidas no se pueden hacer en un sistema democrático no se puede hacer", alertó.

"Por eso, vengo a pedirles a ustedes, que trabajemos todos, casa por casa y con los que están confundidos, porque hoy las redes sociales y los medios masivos de comunicación pesan mucho, pero pesa mucho más la militancia cuerpo a cuerpo que sabemos hacer", continuó el Gobernador formoseño y agregó: "También hay que pelear en redes sociales y demás yerbas, pero discutir, porque el aparatito lleva noticias terribles al instante, pero no transmite emociones que solo se logran en el mano a mano. Hay que convencer".

Insfrán se refirió al resultado de las PASO de agosto, en las que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, ganó, pero Milei obtuvo un cuarto de los votos. "Yo no puedo entender que en Formosa mucha gente re humilde haya votado a este señor, si se le puede llamar señor. Ustedes lo ven en la tele como es. De la otra señora (su compañera de fórmula) no digo nada, viene recargada. Vengo a pedirles a ustedes que el 22 no queda otra, hay una sola oportunidad para seguir manteniendo nuestro status de obras, condiciones de avance, educación pública, salud pública", aseguró.

A lo largo de su discurso, en el marco del operativo Por Nuestra Gente Todo, recordó las obras realizadas, las que están en ejecución y, también, las proyectadas para el futuro. Uno a uno habló de los proyectos en desarrollo y cuán avanzados están: "La construcción del centro de salud de laguna gallo 20%, pileta municipal 60%, construcción CDI 90%, construcción 40 viviendas 75%, la nueva planta de agua potable de 100 metros cúbicos hora y hoy tenían 150 m cúbicos día. Cuando esté la nueva planta, van a tener 100 mil litros por hora. Imagínense la diferencia, está en 86% de avance. Acueducto de 3150 metros para alimentar la planta 75%, toma de agua cruda 70% de ejecución. El reservorio tiene o va tener 194250 metros cúbicos y está en el 62% de ejecución".

Pero una y otra vez volvió al escenario electoral de cara a octubre, con un tono, siempre, preocupado. "A pesar que hay tres candidatos hay solos dos proyectos. Uno que habla que no tiene que haber educación pública, salud pública. Hoy, de una forma u otra, recibimos subsidios para la energía, con el gas lo mismo. Algunos reciben mas y otros menos, pero si se tiene que pagar la tarifa plena, muchos van a quedar sin luz, sin gas".

Pero pese a defender el modelo actual, pidió cambios, especialmente con respecto al transporte. "Es una vergüenza la forma en que se distribuyen los subsidios, el 80% queda en el AMBA o sea las ciudades de Buenos Aires y el Conurbano. Y encima un colectivo que va de Capital Federal, ahí cerquita, se considera como interprovincial o interjurisdiccional. Nosotros tenemos un colectivo que sale de aquí de Formosa hasta Juárez, que son 570 kilómetros, y que llega con dos pasajeros. Por eso, decimos que no se tiene en cuenta el kilometraje y la cantidad de boletos picados como en Buenos Aires", sostuvo.

"Y ahora tenemos que pelear porque en septiembre va entrar el Prepuesto y tenemos que pelear por nuestros representantes. Tratemos de darles la mayor cantidad de votos así podemos meter los tres diputados que en una época tuvimos y ahora tenemos la oportunidad", continuó y luego lanzó un llamado a la unidad del oficialismo: "Si somos peronistas y no tenemos unidad de concepción no vamos a tener unidad de acción. Si nos decimos peronistas y nos peleamos, es porque no lo somos y perseguimos otros intereses. El peronismo siempre une."

Una advertencia especial contra la dolarización y la Justicia

"No se equivoquen cuando les hablan de la dolarización y de que la economía se resuelve así, que van a ganar 100 mil dólares. Eso es mentirle a la gente groseramente. Antes, de hacer una equiparación con el dólar, se toma en cuenta cómo está el peso con el dólar ahora y ahí recién se hace la pesificación o la dolarización. Por eso no es cierto que si me dan 70 mil pesos de los planes, con Milei o Bullrich voy a ganar 70 mil dólares. No, no es así, va ser una miseria", sentenció el gobernador formoseño y, además, recordó: "Ellos dicen que la cuestión social es gasto".

Asimismo, destacó que los problemas económicos no comenzaron ahora. Se refirió a la última dictadura cívico-militar y que "en ese momento la deuda era de 5700 millones de dólares". "Vinieron los militares y cuando entregaron el gobierno de Ricardo Alfonsín recibió 45 mil millones de dólares de deuda externa. Ahí empieza el vaivén de la argentina. Los peronistas siempre pagamos la deuda porque Perón nos enseñó que el FMI y el Banco Mundial se crearon por los imperios para dominar a los pueblos", agregó.

Además de las limitaciones impuestas por el FMI, destacó sobre el poder de la Justicia. "Uno puede tener todos los legisladores y eso es importante. Inlcuso, el presidente puede sacar un DNU que va en contra los intereses de una empresa, pero luego un ejecutivo de una compañía se presenta ante algún juez amigo y sacan una cautelar y no entra en vigencia. Eso pasa y siguen cobrando lo que quieren. Esto ha ocurrido cuando se declaró como servicio público al sistema de comunicación y hasta hoy si te visto no me acuerdo", denunció.