Fuerte discurso de Grabois con Kicillof: "No quiero otro mediocre"

El dirigente de Patria Grande presentó su libro y lanzó su precandidatura a presidente. Qué dijo de la Argentina y qué opina de la provincia de Buenos Aires.

De cara a un 2023 con definiciones políticas, Juan Grabois, dirigente de Patria Grande realizó un acto en La Plata junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof para presentar su libro “Los peores. Vagos, chorros, ocupas y violentos. Alegatos del humanismo cascoteado”. Ante unas mil personas, Grabois lanzó su precandidatura a Presidente, aunque la dejó condicionada a la posibilidad de que Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior, busque ocupar el sillón de Rivadavia.

El líder de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) no escatimó en elogios a Kicillof y dijo que “es la esperanza para construir una síntesis superadora de los procesos nacionales y populares, y para profundizar el piso de derechos”.

La presentación del libro “Los Peores” se realizó el jueves a la tarde en el Club Platense. “Axel es una esperanza que tenemos para construir una síntesis superadora de los procesos nacionales y populares de las primeras décadas del siglo XXI”, señaló el dirigente y agregó: “Lograr eso tan difícil en América Latina y en Argentina, algo que (Juan Domingo) Perón no pudo, y ojalá que si pueda Cristina (Fernández de Kirchner) que es construir un trasvasamiento y un recambio generacional que supere y profundice los pisos de derechos de la etapa anterior”.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ante un colmado gimnasio con militantes de Patria Grande, UTEP, funcionarios del gabinete bonaerense, legisladores naciones y referentes locales, Grabios afirmó: “No quiero que mi generación militante acepte que el límite de lo posible es tener el año que viene otro mediocre, otro tibio, otro cobarde que no haga las reformas que hay que hacer. No lo acepto, no hay forma de que me convenzan de eso”.

Por su parte, Kicillof hizo referencia al libro y detalló que el mismo “explica debates profundos sobre temas importantes”. Además consideró que es un “libro muy valiente” que “reconoce críticas, errores, no se atrinchera en la defensa ciega de cuestiones qué hay que revisar; es un libro imprescindible”.

Los planes sociales en escena

Durante la charla, que duró más de dos horas y media, Grabois aclaró que “no es que pide salario universal porque no está de acuerdo en transformar planes sociales”, sino que se niega a la consistencia de esa oración. “Eso que llaman planes es parte del ingreso de gente que ya trabaja. Es un slogan demagógico que estigmatiza a los compañeros que trabajan porque garpa electoralmente”, remarcó.

Por su parte, el Gobernador bonaerense consideró que “el proyecto del peronismo clásico, a pesar del cambio y del paso del tiempo, es tomar masas inmensas de riqueza y aplicarlas a la mejora de condiciones laborales y productivas del país”. “No me resigno a pensar que la situación actual de injusticia, de exclusión, que el desastre neoliberal es natural”, explicó.

“Nos han hecho creer que todo lo que necesitamos es una quimera, es inaccesible”, señaló y citando a Eva Duarte, agregó: “Donde hay una necesidad nace un derecho y quienes estamos con responsabilidades ante eso hay una obligación”.