Formosa desdobla las elecciones: se harán el 25 de junio

Ese día se elegirán gobernador, vice, 15 diputados provinciales, intendentes y concejales. Será dos meses antes que las PASO generales, a realizarse el 13 de agosto.

El gobierno formoseño decidió desdoblar las elecciones y las realizará el 25 de junio. Ese día se elegirán gobernador, vice, 15 diputados provinciales, intendentes y concejales. Será dos meses antes que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), a realizarse el 13 de agosto.

Así lo decretó el mandatario provincial, Gildo Insfrán, que se presentará para ser reelecto como gobernador de Formosa. Según un sondeo realizado por la Consultora ARESCO, de Julio Aurelio, hay un escenario con amplia ventaja en favor de Insfrán, que hoy sacaría el 54% contra el candidato de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal (16.6%).

Asimismo, en cuanto los resultados a nivel nacional, la encuesta señala que el Frente de Todos ocupa el primer lugar, con el 42.1% de las preferencias. Los tres posibles candidatos se reparten valores similares en las preferencias del electorado: Fernández 15.2%, Sergio Massa con 14.3% y Scioli con 12.6%.

De esta manera, ya son 16 las provincias que decidieron desdoblar las elecciones de las generales, donde se elegirá al próximo presidente. Un caso que se puede sumar también es el de la Ciudad de Buenos Aires que, si bien serán el mismo día, se realizarán los comicios de diferente modalidad ya que se elegirá jefe de gobierno porteño de manera electrónica y mandatarios nacionales se votará con boleta papel.

Se suma Formosa entonces a Neuquén, Río Negro, San Luis, Salta, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Tierra del Fuego, Tucumán, San Juan, Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero, que tendrán elecciones fuera del calendario de las generales.

La semana pasada, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que esa provincia no desdoblará las elecciones. De esta manera, los comicios se realizarán el mismo día que se elige presidente, tal cual el calendario pautado. El decreto lo publicó el fin de semana.

"La Provincia tiene una ley, ya lo expliqué a esto, tiene una ley de PASO, que se adhesiona a ley de PASO nacional, que implica que la PASO es en la misma fecha. Eso será así", explicó Kicillof. Y criticó a la oposición: "Escuché a Santilli, a Espert, en el momento en que todavía no se había desplazado, como era más o menos previsible, pero a los dos hablar de un desdoblamiento, supongo que con argumentos parecidos a lo que ocurrió en la Ciudad. Nosotros hoy tenemos una ley, no tenemos mayoría. Es un resorte que maneja el poder legislativo y nosotros no tenemos mayoría. Lo que pasó en la Ciudad yo no tengo ese resorte para decidirlo sobre las PASO”, argumentó.

Sobre ese posible resorte, el gobernador contó: “Son decisiones complejas cuando no está definida la estrategia total, y la verdad que no está definida la estrategia total. Nosotros hoy hicimos una reunión en el PJ, pero vamos un poco más atrás".

En cuanto a su candidatura para reelegir en PBA, afirmó: "Nosotros tenemos que resolver una estrategia. Nadie se salva solo y no puede haber aventuras personales; tenemos que hacer una estrategia que nos permita arreglar lo que falta arreglar y que no vuelva la derecha. Hay que dar la discusión: la derecha o los derechos".

En esa línea, manifestó que "nosotros necesitamos una estrategia ganadora a nivel nacional" porque "lo que está en riesgo es muy grande. Ya escuchamos a nuestra oposición: no se les cae una idea. Lo único que se les cae es ajuste y sacar derechos". Precisó que ese achicamiento implica "menos educación, menos salud, menos obra pública" y contrastó con "los niveles de actividad que hay hoy en la provincia de Buenos Aires en todo el interior y en el conurbano tienen que ver con la obra pública".