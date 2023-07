Fernando Burlando se bajó como candidato a gobernador en provincia de Buenos Aires

El abogado mediático se postulaba para competir en las PASO bonaerenses por el Movimiento de Integración Federal (MIF). Qué razones adujo.

Fernando Burlando, hasta ahora precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, anunció este sábado que bajó su postulación por el Movimiento de Integración Federal (MIF) para las próximas PASO del 13 de agosto.

"Comunico que no voy a participar en las próximas elecciones para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Es una decisión largamente meditada, en la que he evaluado numerosas circunstancias, de diversa índole, pero todas fuertemente vinculadas al aporte al bien común y a objetivos que sólo favorezcan los intereses de esta provincia y de esta Patria que amo", confirmó el abogado en su cuenta de Instagram.

"En ese contexto, el momento político y social exige un alto grado de responsabilidad y compromiso que de mi parte están al 100%, como ha quedado demostrado en mis acciones y en el fuerte respaldo recibido y expresado en las encuestas y sondeos de opinión sobre mi candidatura. Pero aún así, las condiciones de consenso y armonía necesarias no están dadas. Lo veo diariamente en ese escenario que alguna vez denominé estanque de pirañas, donde se ataca y se muerde por un cargo y no por la prevalencia de las ideas y los proyectos que aporten soluciones a los reclamos de la gente", argumentó.

En ese contexto, anticipó: "Decidi entonces, como alguna vez dijo un gran patriota, desensillar hasta que aclare. Vamos a prepararnos en estos dos años que vienen, vamos a mejorar, a pulir a hacer lo que haya que hacer para que nuestros proyectos sean verdaderas herramientas de transformación y alternativa válida a las Politicas del Fracaso. Vamos a pensar en mejorar esos proyectos de leyes necesarias para salir del estancamiento y la desilución de la gente hacia la política".

"En un país en el que nadie renuncia, en el que todos se aferran al cargo que les permita incrementar su patrimonio, nosotros decimos que sin consensos y voluntad de cambio, todo se reduce a más de lo mismo. Y no somos más de lo mismo", resaltó además quien en las últimas semanas se abocó a representar a la madre de Cecilia Strzyzowski en el caso del femicidio que conmocionó Chaco.

La fallida candidatura de Burlando

El lunes pasado, Burlando había confirmado que eligió a la periodista y abogada Andrea Campbell como su compañera de fórmula por Movimiento de Integración Federal (MIF) para las próximas PASO.

"Bienvenida candidata a vicegobernadora Andrea Campbell, Fernando Burlando Gobernador", afirmó la cuenta oficial de Alternancia Republicana Federal, uno de los partidos que conforman la alianza que tiene al abogado como su principal referente.

Burlando, quien está en Chaco como representante de la madre de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida, en marzo fue repudiado porque uno de los asesinos de José Luis Cabezas, José Luis Auge, apareció en su spot con el que se lanzó como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

"¿Disculparme?, yo no he hecho nada malo, porque ni siquiera he subido yo ese video", dijo Burlando en ese entonces, y agregó: "No soy Dios, nadie para cancelar, no quiero provocar, eso es otra cosa. Yo fui a un lugar que sabía que podía estar gente vinculada a la causa Cabezas. No soy un provocador, si a Gladys Cabezas (hermana de José Luis) le dolió, voy a hacer lo posible para sacar esa imagen del video".

Burlando tiene 58 años, es oriundo de la ciudad de La Plata y es hijo del exjuez de ejecución penal platense Julio Desiderio Burlando.