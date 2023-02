Esteban Bullrich cruzó a Patricia Bullrich: "Probamos la pelea y no dio resultado"

El ex senador nacional cuestionó a la titular de la PRO, quien había pedido no "dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia de nuestro país ni para respuestas tibias", en un tiro por elevación al jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, sigue recibiendo críticas dentro de Juntos por el Cambio. En este caso, el ex senador nacional Esteban Bullrich cuestionó a la ex ministra por haber dicho que "la Argentina no sale con tibios", horas antes del lanzamiento de la precandidatura a presidente del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Querida Patricia, no confundamos. Construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando", publicó el ex ministro de Educación a través de su Twitter.

Esteban Bullrich, quien fue el ganador de las elecciones legislativas de 2017, tras superar a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, completó: "Hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos".

Los dichos del ex senador, que dejó su banca luego de que se le diagnosticara una enfermedad neurodegenerativa, se dieron luego de que Patricia Bullrich, su prima, presentara un hilo de Twitter en el que reforzó su férrea postura, en contraposición con el mensaje de centro que intentó difundir posteriormente el Jefe de Gobierno porteño en su lanzamiento.

"No hay lugar para dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia de nuestro país ni para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos", comenzó la presidenta del PRO, en un hilo en el que se diferenció de dirigentes del oficialismo o enfrentados al macrismo, entre los que se enumeran a la Vicepresidenta; los líderes sindicales Hugo y Pablo Moyano, el ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, el dirigente social Juan Grabois, entre otros.

"¿Vamos a dialogar con Cristina sobre cómo terminar con la corrupción? ¿Vamos a dialogar con (el ministro de Economía Sergio) Massa, que quiere bajar la inflación aumentando el déficit? ¿Vamos a dialogar con los Moyano sobre cómo reducir los costos a las pymes para que sean competitivas?", disparó, para luego cerrar: "Voy a luchar junto a los argentinos para poner las cosas en su lugar. Solo con decisión, convicción y coraje ordenamos el país".

En las PASO de Juntos por el Cambio, participarán, por el lado del PRO, Rodríguez Larreta, Bullrich y la diputada nacional María Eugenia Vidal, que parece contar con el respaldo del ex presidente Mauricio Macri. También competirían el gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, el auditor General de la Nación y referente de Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aunque esta sugirió que apoyará al Jefe de Gobierno porteño.

Con información de Noticias Argentinas.