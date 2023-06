Elecciones 2023: Unión por la Patria debutó con llamados a la unidad y una fuerte discusión en PBA

El foco del desacuerdo del renovado espacio oficialista para las elecciones está centrado en Provincia. El kirchnerismo cruzó al sciolismo, mientras que el exgobernador dice que "no es un títere".

El renovado espacio oficialista para las elecciones 2023 llamado Unión por la Patria debutó minutos después del lanzamiento con un fuerte desacuerdo, enfocado en la Provincia de Buenos Aires. El PJ de esa provincia, encabezado por Máximo Kirchner, cruzó duro a Alberto Fernández y a Daniel Scioli. Hoy siguieron los cruces. Sin embargo, Agustín Rossi reconoció: "En el resto del país se cerraron las alianzas y los acuerdos sin ningún tipo de tensiones”. Así fue el día después.

En El Destape Radio, la senadora bonaerense y presidenta del bloque del Frente de Todos, Teresa García, se refirió a la presentación de Unión por la Patria y cruzó al sciolismo: “Veo con espanto que Martín Guzmán está cerca de ser legislador nacional. Las cosas tienen que tener premios y sanciones. Hoy estamos padeciendo el FMI por culpa de alguien que lo ideó y lo llevó adelante”. Lo dijo en referencia al acercamiento del precandidato a presidente con el exministro de Economía, quienes se juntaron a almorzar el domingo pasado en la Ñata.

Además, García dijo que “Scioli es el candidato de Alberto Fernandez”, algo que el "Pichichi" intenta desmentir día a día. Pidió además tiene que haber un candidato único en el espacio. “No estamos buscando una figurita que representa afiches. Buscamos a quien represente mejor lo que necesita la gente. Lo que se viene en el país después del 10 de diciembre va a ser muy difícil. Venimos desde hace bastante tiempo planteando que quien resulte candidato a presidente de nuestro espacio político tiene que representar las cuestiones de fondo que se están discutiendo", expresó.

El jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi, dio su opinión sobre el comunicado de aceptación de las PASO del PJ bonaerense y explicó que “es una mirada de la provincia de Buenos Aires. En el resto del país se cerró sin ningún tipo de tensiones. Hubo mucha tranquilidad en el resto del país”.

Contó que "en el resto del país se cerró el acuerdo del frente que ahora llamamos Unión por la Patria sin ningún tipo de tensiones, en ningún lugar de las otras 23 jurisdicciones". Así confirmó que el foco de la tensión está puesto en PBA, donde se definió que el piso para el ingreso de la lista perdedora sea del 30%.

“No sólo Scioli y yo estamos armando listas. Hay otros que también están armando listas", dijo Rossi. Y despegó a Alberto de la campaña. “El presidente ha demostrado que va a apoyar a quien gane las PASO”. Y cerró: “La historia muestra que es difícil que un candidato oficialista gane sin ser oficialista”.

Por su parte, el senador Oscar Parrilli dio un espaldarazo a la candidatura de Wado de Pedro: “Comparto lo que dijo Cristina de que ojalá que un hijo de una generación diezmada sea el candidato”. “Queremos que ellos continúen nuestro proyecto. Y no quiero hacer nombres pero Wado es uno”. Asimismo, señaló que “me sentí representado por el comunicado del PJ de la Provincia”. “Es una cuestión menor el lugar que los diputados ocupan en una lista y que nos amenacen a llevar esa discusión a la Justicia, es irse de mambo”, agregó.

En diálogo con El Destape Radio, el legislador reflejó que la lista de Scioli es la lista de Alberto Fernández: “No es que yo piense que la lista de Scioli es la de Alberto. Es lo que es. Hasta Alberto está llamando a diputados del interior para que participen de la lista de Scioli, No tenemos que esconder las cosas”. Y añadió: “Es legítimo que Alberto y Cafiero llamen dirigentes para ocupar la lista de Scioli. Pero ¿por qué lo esconden?”..

Por su lado, el ministro de Seguridad y apoderado del sector que impulsa la precandidatura presidencial de Daniel Scioli, Aníbal Fernández, ratificó que el embajador argentino en Brasil “no se va a bajar” de su postulación para las PASO y aclaró que "no es el candidato de Alberto Fernández".

El funcionario admitió que "hubiese preferido un único candidato" pero "es muy difícil cuando cada uno se aferra a esa postura". En este sentido, ratificó su apoyo a la precandidatura de Daniel Scioli que "cumple con los requisitos que se necesitan, es aplomado y tiene la cabeza bien puesta".

Y aclaró que el presidente Alberto Fernández "nada tiene que ver con esto, él no está participando de la elección" y que "Daniel Scioli no es el candidato de Alberto, que eso quede bien en claro". También afirmó que "esto no va a en detrimento ni de Massa ni de Wado, que les tengo mucho cariño".

En esa línea, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aseguró que junto al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, trabajan en “la construcción de un frente que incluya a todos” los sectores del peronismo. La ministra sostuvo que “para construir una gran mayoría” es importante mantener “una actitud de dialogo y no de enojo” y consideró que la presentación del frente electoral bajo el nombre de UP fue “un enorme paso para democratizar” el espacio oficialista.

“Se lograron consensuar reglas de juego. Teníamos que lograr el consenso para que la formula presidencial se elija con el voto popular. Había sectores que querían tener candidatos únicos y eso para nosotros era achicar la posibilidad del triunfo electoral. Anoche terminamos con ese debate”, sostuvo la funcionaria que quiere ir por la PBA contra el candidato del kirchnerismo, hoy Axel Kicillof.