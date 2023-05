Elecciones 2023: Tras el acto de Cristina Kirchner, Rossi y Scioli volvieron a pedir que haya PASO en el Frente de Todos

El jefe de Gabinete confirmó que lanzará formalmente su precandidatura a Presidente el próximo lunes. El embajador en Brasil aseguró: "A la hora de la verdad, la gente va a votar a lo previsible".

Luego del multitudinario acto de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo, los precandidatos presidenciales del Frente de Todos Agustín Rossi y Daniel Scioli volvieron a pedir que el candidato definitivo del espacio se decida a través de las PASO. En tanto, Rossi confirmó que lanzará formalmente su precandidatura el próximo lunes.

Ambos dirigentes se movieron en los últimos meses en la pata del oficialismo cercana a Alberto Fernández, y ahora pelean por confirmar las primarias luego de la renuncia del Presidente a competir por la reelección, frente Sergio Massa y voces desde el kirchnersimo que piden una candidatura de consenso.

Por su parte, Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, ratificó sus intenciones de ser precandidato presidencial y afirmó que tiene "la convicción de que a la hora de la verdad, la gente va a votar a lo previsible, lo confiable".

En el marco del acto por los 20 años del inicio del gobierno de Néstor Kirchner, exgobernador bonaerense recordó su asunción como vicepresidente en 2003 y señaló que "aquellos desafíos hoy están actualizados y hay que enfrentarlos de cara al futuro: recrear el mercado interno, recomponer el salario, avanzar en el desendeudamiento, son el camino para lograr resolver los problemas de fondo que hoy tiene el país, como la inflación y el poder adquisitivo del salario".

En declaraciones a Canal 26, el diplomático insistió en la necesidad de que el Frente de Todos dirima en las urnas quién será el postulante presidencial para las elecciones generales del 22 de octubre: "Hay que darle el poder a la ciudadanía y que ordene con su voto a las candidaturas".

"No tengo ninguna duda de que para fortalecer nuestro espacio y hacerlo bien competitivo para la elección general es muy importante que nos demos una PASO donde la gente elija lo que considera lo mejor", profundizó.

Al ser consultado sobre sus intenciones de presentarse en la carrera presidencial, Scioli afirmó que "más que nunca" quiere presentarse como precandidato.

Rossi se lanzará como precandidato a Presidente del FDT el próximo lunes

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, ratificó su intención de competir como precandidato presidencial y afirmó que, a 30 días del cierre del plazo para inscribir postulaciones, el Frente de Todos "está más cerca de unas PASO que de una lista de consenso".

"Desde que el Presidente tomó la decisión de no presentarse por la reelección, se me abrió una oportunidad. Me tomé un tiempo para evaluar la situación y entiendo que puede ser una candidatura que puede interpelar y empatizar con determinados sectores del Frente de Todos", sostuvo el santafesino.

En declaraciones radiales, el ministro coordinador señaló que el próximo lunes lanzará formalmente su postulación y remarcó que a partir de ese momento "empieza otra etapa: convertir la precandidatura en una lista".

"Faltan 30 días para la presentación de listas. Si en este plazo la dinámica interna del Frente de Todos termina sintetizando en una sola lista, habrá una sola lista. Si no es así, habrá dos, tres o cuatro, lo que termine generando la posibilidad de que se vea hacia el interior del Frente. Estoy en contra de que se intenten forzar situaciones", expresó el referente peronista.