Elecciones 2023: Storani afirmó que es "incompatible" un acuerdo de Juntos por el Cambio con Milei

El dirigente radical repudió la propuesta de que la alianza opositora acuerde un candidato en la provincia de Buenos Aires con el diputado libertario, al que definió como un "autoritario con sesgos fascistas".

El ex ministro del interior y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) Federico Storani se expresó en contra de un eventual acuerdo de Juntos por el Cambio con el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei para las elecciones 2023, en aras de acordar un candidato opositor en la provincia de Buenos Aires.

"Es absolutamente incompatible la posibilidad de un acuerdo con Milei. Estamos en las antípodas de lo que plantea", afirmó Storani en diálogo con El Destape Radio. El dirigente del radicalismo señaló que "para muchos de nosotros el diputado "no es un libertario", sino "un autoritario con sesgos fascistas".

Fue el diputado nacional del radicalismo Martín Tetaz que deslizó la posibilidad de que Juntos por el Cambio arribe a un acuerdo con Milei para lograr un candidato de consenso en la Provincia, para evitar un eventual triunfo del gobernador Axel Kicillof en la elección bonaerense.

Storani enumeró una serie de opiniones de Milei con las que están en contra, como "que el mercado haga lo que quiera en materia de venta de órganos humanos", que "circulen las armas sin regulación del estado", hecho que "produce una tragedía diaria en Estados Unidos, o "ser un misógino militante". También le endilgó "haber participado en actos de VOX en España" que tienen raices en el "falangismo y el franquismo, y su consigna era volver al '36, al inicio de la Guerra Civil Española" y codearse "con dirigentes fascistas", como la primera ministra de Italia Giorgia Meloni, "que es heredera del movimiento social italiano que era el propio fascismo en la época de Mussolini"

Si bien el intendente de San Isídro, Gustavo Posse, también se manifestó como Tetaz a favor de un acercamiento de la UCR y Milei para una elección bonaerense, Storani aclaró que luego el mandatario comunal "se rectificó" y "dijo que no había señalado eso". Sin embargo, agregó: "Vamos a ver que aclare más, sería bueno que lo haga".

Pese a esto, el ex ministro de la Alianza pidió "ser optimistas en este punto" y destacó "que el radicalismo, a través de sus autoridades institucionales y orgánicas, llevó a la mesa orgánica de Juntos por el Cambio que ese era un límite muy claro".

"Algunos intentaron relativizar esa decisión que fue tomada pública, como (la titular del PRO) Patricia Bullrich, que dijo que había llegado tarde, o el propio (el ex presidente) Mauricio Macri. Pero eso fue sancionado, sí eso no se cumple, producirá una crisis muy profunda", vaticinó.

Cuando se le consultó sobre si hay diferencias entre Milei y Bullrich, el dirigente de la Coordinadora lanzó: "De Patricia no quiero hablar, porque cuando eramos jóvenes, élla militaba en la JP, era filomontonera y hacía demostraciones en contra de (el ex presidente Raúl) Alfonsín todos los días. Con la consigna 'traigan al gorila de Alfonsín'. No me olvido de esas cosas"

Respecto a si el radicalismo podría verse en un escenario en el que juntaría votos para Bullrich, que aspira a una precandidatura presidencial, Storani señaló que la ex ministra "es una de las que promueve un acercamiento" con Milei, pero "con más entidad" ya que "es la presidenta del PRO". En ese sentido, señaló que "eso produciría una crísis en el interior de la coalición" ya que es "incompatible".

De todos modos, aclaró que está en favor de impulsar candidatos de su partido, y se manifestó a favor de "una interna abierta del radicalismo" previa a una PASO de Juntos por el Cambio. En ese marco, observó que los dos boinas blancas "que manifestaron su orientación de querer competir, el diputado nacional Facundo Manes y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales".