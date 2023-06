Elecciones 2023: se filtraron los cinco nombres que evalúa Bullrich para la vicepresidencia

La precandidata a Presidenta aseguró que todavía no decidió quién será su compañero de fórmula, aunque analiza los perfiles de economistas y radicales.

La precandidata a Presidenta por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, destacó que la coalición mantuvo su "característica identitaria" en el cierre de alianzas de cara a las elecciones 2023 al no incluir al gobernador cordobés Juan Schiaretti en sus filas, como proponía una gran mayoría de los dirigentes opositores con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza. A su vez, dijo no tener decidido a su compañero de fórmula y marcó la importancia de "guardarse la carta hasta último momento".

Entre los nombres que se barajan aparecen dos economistas como Carlos Melconian (ex presidente del Banco de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri) y Ricardo López Murphy (líder de Republicanos Unidos) y tres radicales como Luis Naidenoff (senador de Formosa), Maximiliano Abad (diputado provincial de Buenos Aires) y Rodolfo Suárez (gobernador de Mendoza). De todas formas, desde el entorno de la exministra manifestaron a El Destape que no descartan una sorpresa entre los que están en carrera.

Ante la consulta sobre su futuro vicepresidente, en caso de triunfar en las elecciones generales, Bullrich manifestó: "Me da un poco de vergüenza de que haya tantos nombres dando vueltas, para mí es muy importante respetar a la gente. Yo no lo tengo decidido todavía. Además es muy importante cuando uno forma un equipo saber cómo se forman los otros equipos también". Y añadió: "Hay que guardarse algunas cartas hasta último momento, todavía no lo voy a decir. Lo estoy pensando pero lamento que surjan nombres, no quiero generar falsas expectativas".

"Me gustaría ser cauta y esperar al momento en que hagamos oficial la decisión", sentenció la exministra de Seguridad y titular del PRO en uso de licencia.

Por otro lado, en declaraciones con Radio Rivadavia, la dirigente celebró: "Se respetó la característica identitaria de JxC. Eso fue algo que estuvo en duda una semana antes. Se ratificó el hecho de que íbamos a cuidar a nuestros protagonistas. Era importante que cuidáramos a los dirigentes que están recorriendo cada parte de nuestro territorio, especialmente en la provincia de Córdoba". Mientras que aseguró que la plataforma presentada por la oposición está "trabajada y discutida" y se logró "un acuerdo político" entre todos sus integrantes.

"Quiero hacer política de Verdad. Si llegamos al Gobierno no será para que la Argentina esté igual, vamos a tratar de lograr equilibrio fiscal para que el Estado no pese sobre la cabeza de los argentinos", aseveró. Y cerró: "Quién las gane va a tener un espacio político para decir que ganó porque explicitó un programa o una acción somo cómo mejorar Argentina".