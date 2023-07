Elecciones 2023: Pichetto sorprendió con un comentario sobre Massa que hará enojar a Juntos por el Cambio

El candidato a diputado nacional de JxC destacó las condiciones del ministro de Economía y precandidato a Presidente aunque lamentó que "no le va a alcanzar" para ganar. También lo comparó con Larreta y habló de la interna con Bullrich.

El primer precandidato en la lista de diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) que tiene a Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza en estas elecciones 2023, Miguel Ángel Pichetto, se refirió al precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP) y actual ministro de Economía, Sergio Massa, y sorpresivamente elogió sus formas y condiciones. "Siemrpe tuvo audacia y pragmatismo, pero creo que lamentablemente no le va a alcanzar", manifestó ante la consulta.

En diálogo con Radio Con Vos, el dirigente político escuchó parte de una entrevista al exministro del Interior, Carlos Corach, donde manifiesta que el actual titular de Hacienda "tiene una formación peronista, es un hombre que se preparó y tiene condiciones para liderar y gobernar", razón por la cual lo votaría y aseguró que tiene "audacia para gobernar y realizar transformaciones". Ante esto, el hombre de JxC dijo coincidir en algunos puntos.

"Audacia siempre tuvo Sergio Massa. Va a tener dificultades en el proceso porque arrastra un gobierno que ha tenido una pésima gestión y un proceso económico con mucho deterioro. Hay luces y sombras, como todos los hombres quie transitamos la política. Condiciones tiene y lo que tiene es una cierta resiliencia a soportar todo, es una virtud de él", manifestó Pichetto en declaraciones radiales. Y añadió: "Tiene audacia, pragmatismo. Creo que, lamentablemente, no le va a alcanzar. Es un fin de ciclo, tiene un gobierno pésimo y va a tener el peso atrás de Alberto Fernández, que cada vez que habla le quita votos. No lo digo con maldad, me parece que es una gestión muy deteriorada y en una campaña electoral pesa".

En esa misma línea destacó la "voluntad" del ministro Massa para la terminación de la obra del Gasoducto Néstor Kirchner y la contratación de Techint, "para que dejen de dar vueltas los muchachos de La Cámpor con las denuncias". Y lo comparó con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "Hay algo que los identifica, están en un centro-democrático. Después tienen muchas diferencias: Horacio tiene un proceso de gestión posible. Creo que lo único hecho positivo es la terminación de Gasoducto, yo reconozco lo que está bien. Pero es lo único".

Por otro lado, Pichetto dio detalles de lo que hará en caso de que Patricia Bullrich gane la interna dentro de JxC y sobre si podría acercarse a Massa: "Yo tomé una decisión y estoy comprometido en la visión de un país capitalista. Eso le pasa a la mayoría que votó Juntos por el Cambio, es una ficción creer que si gana uno o el otro la gente se va a correr. El 40% de base dura que tenemos, lo vamos a seguir teniendo. Y hoy el proceso socio-económico que vive el país permitirá aumentar ese porcentaje en la primera vuelta y después, ganar el balotaje. Yo voy a votar al candidato de Juntos por el Cambio".

De todas maneras, ante la consulta de si ve algo de la generación del '70 en la exministra de Seguridad, cerró: "Tiene un cierto ADN originario, desde joven te impregnás de algunas visiones. La rigidez de esa generación, en la estructura y en el pensamiento". Pero reafirmó, ante la posibilidad de correrse hacia el peronismo: "Estoy con Horacio".