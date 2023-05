Elecciones 2023: Morales insultó a sus compañeros de la UCR y dijo que son "inútiles"

En un movimiento doble, el gobernador de Jujuy apuntó contra dirigentes del Frente de Todos y criticó la moderación del radicalismo.

La escala retórica de cara a las PASO y las elecciones generales va en aumento y esta vez fue el presidente de la Unión Cívica Radica, Gerardo Morales, quien lanzó fuertes declaraciones en una entrevista con Todo Noticias. En un movimiento doble, el gobernador de Jujuy apuntó contra miembros del gobierno e ironizó con la imagen de moderación asociada a la UCR: "Algunos peronistas, de estos que están el Frente de Todos, son tan intitules, demoran tanto en la toma de decisiones, que les diría: 'che, ustedes parecen radicales'".

Morales también fue consultado sobre las declaraciones recientes del ex presidente Mauricio Macri respecto a que las provincias del norte están bajo un régimen feudal y el gobernador de Jujuy aprovechó para despacharse: "No es el caso de jujuy. Macri, además, tuvo que aclararlo. Obviamente podés consolidar un modelo feudal, podría haberlo hecho yo pero no estoy de acuerdo. Es una ofensa que nos metan en la bolsa del feudalismo".

Y continuó Morales: "Pensé que Macri en un primer momento estaba desatento y si no estaba desatento se había ido un poco de boca y después se iba a rectificar y se rectificó. Nos quiere poco a los radicales pero no es un tema de quererte más o menos, es un tema de lo que necesita el país".

Carrió pidió que Quirós sea el candidato de Juntos por el Cambio en CABA

La titular de la Coalición Cívica ARI, Elisa "Lilita" Carrió, respaldó este domingo al precandidato del PRO y ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, para que sea el candidato de consenso de Juntos por el Cambio (JxC) a la jefatura de Gobierno porteña en las elecciones 2023.

Aunque se difundió este domingo, el video en el que se a Carrió junto a Quirós se grabó el sábado, tras la reunión que mantuvieron. En el texto que acompañó al tuit, la exdiputada expresó: "Decidimos nuestro futuro, elijamos a los mejores".