Elecciones 2023: Massa apuntó contra los Macri y pidió no "cambiar al dueño por el primo" en CABA

El candidato a presidente de Unión por la Patria brindó un espaldarazo al competidor del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, y pidió militar "voto a voto" en ese distrito.

De cara a las elecciones 2023, el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, respaldó la postulación a jefe de Gobierno porteño de Leandro Santoro y apuntó contra el adversario de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, y su primo, el ex presidente Mauricio Macri.

"Quiero pedirles que me ayuden a convencer en estos doce dias a cada porteño que no viven en un reinado, que no tienen que resignarse a que el cambio de jefe de gobierno por relación sanguinea, no es cambiar al dueño por el primo, hay una alternativa, se llama a Leandro Santoro. Una alternativa que nos convoque a todos", afirmó Massa, en un acto en el marco de un homenaje al fallecido ex presidente Néstor Kirchner en el barrio porteño de Bajo Flores

Massa cerró el acto que compartió junto al diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, Santoro; la candidata a diputada nacional Paula Penacca; la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; entre otros.

En ese marco, el ministro de Economía pidió que, como en 2003, cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno nacional, "nos preparemos para abrir los brazos para abrazar a esos radicales, socialistas, independientes, hombres del mundo del trabajo, a los empresarios que crean en un proyecto nacional, que vengan desde el 10 de diciembre para formar parte en la Ciudad y la Nación de nuestro gobierno de unidad nacional"

"Tenemos la tarea de hacer nacer una nueva etapa en la Argentina. Ayudenme a construir ese cambio de gobierno y de epoca", pidió, para luego afirmar en el cierre: "El 22 de octubre ganamos, compañeros"

Además, reconoció que "Argentina tiene por delante enormes peleas" y que "tenemos que mejorar la distribución del ingreso, porque todavía estamos muy atrasados respecto a diciembre de 2015, el 50 y 50, cuando Cristina (Fernández de Kirchner) entregó el gobierno"

"Tenemos la responsabilidad de recorrer el camino en el que salarios y jubilaciones aumenten el poder de compra", planteó, para luego recordar que "empezamos a devolver el IVA en la canasta básica de alimentos"

Luego, remarcó que "Argentina tiene que recuperar su soberanía de desarrollo económico y para eso es fundamental que, como hizo Néstor en 2005 con Lula (Da Silva, presidente de Brasil), le paguemos al Fondo Monetario Internacional y lo saquemos para siempre y cerremos ese capitulo oscuro de nuestra Argentina que abrió (Mauricio) Macri en 2018"

Massa planteó que esta es "una elección que define un modelo de valores como sociedad", para luego cuestionar las propuestas del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, que propone la libre venta de armas, la privatización del sistema sanitario.

"Estamos discutiendo - indicó el Ministro- si las vacunas y el plan de vacunación de nuestros hijos son gratuitos o si tienen que pagar 1 millon cien mil por año, que es lo que costaría si no tuvieramos el plan de vacunación. Que le digamos a cada madre que cuando ellos plantean la libre venta de armas, están mandando a nuestros hijos armados al colegio. Queremos a nuestros chicos con una notebook en la mochila, no con un arma", afirmó.

También, en referencial al mundo laboral, el candidato de Unión por la Patria remarcó que "lo que está en discusión es si tienen derecho a la indemnización, a las vacaciones pagas o si volvemos 60 años a la esclavitud a la Argentina".

"Tenemos que defender los derechos de nuestros trabajadores, porque es la fuerza más importante de movilidad social ascendente en la Argentina. Creemos en una sola clase de hombres, los que trabajan, sean formales o informales", indicó.