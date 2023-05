Elecciones 2023: Macri y Bullrich llenaron de elogios a Vidal tras renunciar a la candidatura presidencial

Bullrich y Vidal se reunieron esta tarde. Tanto la exministra como el exPresidente brindaron su reconocimiento a la diputada por la determinación de no competir por la Presidencia en estas elecciones.

El ex mandatario Mauricio Macri y la precandidata a presidenta Patricia Bullrich se expresaron tras la decisión de María Eugenia Vidal de bajar su precandidatura presidencial y no competir en las próximas primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) rumbo a las elecciones generales 2023. "Esta decisión, como cada decisión de mi carrera política, fue tomada en la calle (...), escuchando a los que quieren educarse para progresar, eligen la libertad y no el sometimiento, a los que trabajan y dan trabajo", manifestó la diputada nacional en sus redes sociales, abogando por la unidad del partido.

A través de su cuenta oficial de Twitter, donde también informó la determinación de no participar en los próximos comicios, el fundador del partido amarillo citó el mensaje de la dirigente y le mostró su apoyo. "María Eugenia, te conozco desde hace muchos años y te respeto desde siempre por tu integridad, tu valentía y tu lealtad a las personas y a las ideas. Por eso la decisión que anunciaste hoy merece todo mi respeto. El futuro tiene un lugar para vos, siempre tendrás mi apoyo", escribió.

Por su parte, Bullrich se reunió con Vidal y consiguió la primera foto con la exgobernadora tras la renuncia. La exministra quedó mano a mano con Horacio Rodríguez Larreta en la interna del PRO. "Querida María Eugenia, siempre valoré el coraje que tuviste para enfrentar a las mafias cuando fuiste gobernadora. Ese es el camino. No podemos acordar con quienes son corresponsables de los problemas que sufrimos. La lucha por el cambio real es a fondo y sin claudicaciones", destacó.

"Voy a seguir trabajando en defender nuestra unidad, fortaleciendo nuestras propuestas y llevando a cada rincón del país la esperanza de que una mejor Argentina es posible. Sin peleas, sin chicanas, sin bajezas", manifestó la exgobernadora bonaerense.

Más allá de los rumores de los últimos días, Vidal también deslizó que no irá por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Siento que cuánto más candidatos, más división, más confrontación y más conversación sobre lo que le importa a la política y no a la gente", sostuvo.

En Capital Federal, actualmente hay dos candidatos: el médico y ministro de Salud, Fernán Quirós y el exintendente de Vicente López, Jorge Macri. El propio Rodríguez Larreta marcó que es "un orgullo" que haya dos candidatos de su equipo pero quien triunfe será por elección de la gente, sin apoyar a ninguno.

Fuera de la interna del PRO, en Juntos por el Cambio hay otros nombres que buscan el Ejecutivo de la Ciudad como Graciela Ocaña, Martín Lousteau y Ricardo López Murphy. "Si hubiera un candidato de consenso, bajo mi candidatura. No creo en los consensos forzados y hoy ese consenso no está", señaló a CNN Radio la propia Ocaña, candidata por Confianza Pública.

A pesar de la falta de consenso por la unidad, la dirigente de la oposición sostuvo que "es posible" dentro de JxC ya que "el espacio se mantuvo unido estos tres años, no perdió legisladores en el camino y eso no había pasado nunca con la oposición cuando se queda afuera del calor del poder". Mientras que, sobre el cierre de la entrevista, advirtió: "El dirigente que saque los pies de JxC va a pagar un alto costo".