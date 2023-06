Elecciones 2023: la provocación de Marra después de que le cantaran la marcha peronista

El precandidato a jefe de Gobierno porteño de Javier Milei fue a una charla con alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires. Qué respondió el libertario ante la canción peronista.

El sábado de cierre de listas, el legislador porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra firmó como precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la fuerza que lidera a nivel nacional Javier Milei, de cara a las elecciones 2023.

Marra encabezó una de sus primeras actividades de campaña como precandidato a jefe de Gobierno con un encuentro con estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires. En ese marco, se dio un episodio de provocación por parte del libertario.

Al acercarse al estrado en el que iba a decir su discurso, un grupo de estudiantes comenzó a cantar la marcha peronista. La respuesta de Marra fue una nueva reivindicación al fallecido ex presidente Carlos Menem. "Me alegro que me hayan recibido con la marcha peronista, porque para mí el mejor presidente de la Argentina fue Carlos Saúl Menem, que vino del peronismo", señaló el precandidato a jefe de Gobierno.



Y agregó: "Yo soy liberal, pero las ideologías no tienen que ser dogmáticas, yo aprendo constantemente. Del debate se genera el conocimiento. Acá en este colegio hay muchos liberales. Está en la esencia del ser humano".

Al igual que Milei, Marra reivindicó los años neoliberales en otras oportunidades. En 2022, el precandidato a jefe de Gobierno encabezó un acto en el que se presentó el libro denominado "los Noventa" junto al ex ministro de economía Domingo Cavallo.

En ese encuentro en el Salón Dorado de la Legislatura porteña también participaron el ex jefe de gabinete Carlos Corach y el ex senador Eduardo Menem. "Vinimos a reivindicar la década del '90 y a reconocer al gran líder que fue Carlos Menem, que condujo un gran equipo e hizo el mejor gobierno de la historia", dijo Marra en ese encuentro.

Milei, que también tiene como asesores económicos a ex funcionarios menemistas como Roque Fernández, anunció que Marra iba a ser su precandidato a jefe de gobierno a comienzos de mes en el marco de una caminata por el barrio porteño de Lugano, que finalizó en el club el Ideal.

“Un placer estar con el queridísimo Ramiro Marra. Somos la línea fundadora de LLA. Las cabezas más visibles fuimos Ramiro, Victoria (Villarruel, precandidata a vicepresidenta) y yo”, dijo el precandidato a presidente en esa oportunidad.

El youtuber y broker de bolsa estará acompañado en la lista de legisladores porteños por Eugenio Casielles, Pilar Ramírez y Edgardo Alifraco. Todavía no está anunciado quién será su candidato a vicejefe de gobierno.