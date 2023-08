Elecciones 2023: JxC se sube al carancheo sobre los saqueos para disputarle votos a Milei

La Libertad Avanza primereó el debate público y agitó e instigó los robos en grupos en diferentes centros del país. Ahora se sumó el macrismo. La disputa de cara a octubre.

Llamaba la atención el silencio de Juntos por el Cambio durante el fin de semana ante el agite que realizó La Libertad Avanza y Javier Milei ante los robos en banda en diferentes puntos del país. Lo hizo con videos falsos y de otros años, aunque sucedían saqueos en el país. Pero en las últimas horas, el macrismo se subió finalmente al carancheo político para disputarle votos y agenda a Milei de cara a las elecciones 2023 del 22 de octubre.

La que picó en punta fue la propia candidata a presidenta: Patricia Bullrich. "Los intentos de saqueos son el resultado del país roto que nos están dejando. Nada justifica estos ataques a la propiedad privada ni la inacción del Gobierno. Necesitamos orden y ya. No podemos perder más tiempo para darle seguridad a los argentinos", expresó.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, se refirió a los saqueos y denunció: "La clara beneficiaria de los saqueos es Bullrich, quiere entrar al balotaje". Larroque es uno de los primeros dirigentes del kirchnerismo que rompe el silencio en medio de la situación social. En diálogo con El Destape Radio, el funcionario bonaerense argumentó: “Hay un debate entre quiénes podrían ingresar a un potencial balotaje y la candidata más desdibujada era Patricia Bullrich en estos días. Hay terreno para que intenten que este tipo de acciones prosperen”, indicó el funcionario.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (PRO), salió a cruzar a Gabriela Cerruti, la vocera de Alberto Fernández. "Nosotros comentamos lo que sucedía pero de ninguna manera dijimos que estaba organizado. Desde Tres de Febrero reaccionamos rápido para disuadir cualquier acto de violencia o vandalismo. Háganse cargo ustedes de la sensación de desgobierno que generan y tomen medidas", tuiteó.

Gabriela Cerruti, por su parte, había acusado a sectores libertarios que se referencian en Javier Milei como instigadores de una agitación social e incluyó también a gente vinculada a Juntos por el Cambio. “El clima en las redes sociales lo fueron generando las cuentas ligadas a La Libertad Avanza y a grupos de (Patricia) Bullrich, sobre algo que querían que sucedieran. Había grupos de Whatsapp incentivando”, dijo la portavoz de Presidencia.

La funcionaria del gobierno señaló: “Cuando todavía no había pasado nada, Milei estaba en sus redes diciendo que esto era 2001 y que estaban los saqueos desatados. Su tuit es de las 6 de la tarde. ¿Tiene premonición de las cosas o es que de alguna manera se ha ido incentivando?”.

También se subió a hacer uso político María Eugenia Vidal. "Entre 2015 y 2019 en la provincia de Buenos Aires cuando goberné con Macri, Ritondo y Bullrich como ministros de Seguridad no hubo saqueos. Cuando no hay orden, hay caos. Axel, Cristina y Alberto: Háganse cargo!", lanzó.

Cristian Ritondo no faltó tampoco. "¿Dónde están Alberto y Kicillof durante los saqueos? El miedo de miles de argentinos ante esta situación tiene nombre y se llama populismo. Del caos no se sale con más caos sino con orden", escribió.

Hoy se sumó el candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por JxC, Néstor Grindetti: "No podemos vivir en el caos, no podemos vivir sin ley. Necesitamos urgente que el gobierno provincial recupere el control ante los saqueos que están sucediendo. Por eso le pedimos al gobernador y al ministro Berni que convoquen rápidamente a un comité de crisis con los intendentes. Necesitamos salir de la pasividad y la negación de manera urgente. Sin orden no hay libertad, ni progreso posible. La gente lo está pidiendo desesperadamente", tuiteó el presidente de Independiente.