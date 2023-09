Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 7 de septiembre

"Siempre parado del lado del mal", escribió tiempo atrás en un tuit Javier Milei contra el papa Francisco del que -tal vez, vaya uno a saber- ahora esté algo arrepentido. Porque aquellas violentas declaraciones contra la cabeza de la Iglesia católica expresadas por un aspirante con pocas posibilidades de llegar a la Casa Rosada ahora resultan ser las del sorprendente ganador de las PASO y motivaron la primera reacción de los curas vque trabajan en la villas y barrios populares, que anticiparon que no se quedarán quietos. "Nos fuimos dando cuenta de los insultos, las mentiras y el odio de sus expresiones y pensamos que no podíamos dejarlo así", explicó el padre Lorenzo "Toto" De Vedia en El Destape Radio. Por su lado, Francisco -que no suele dejar nada librado al azar- se fotografió en la audiencia general de ayer saludando a Miguel "Tano" Santucho y a su hermano, el nieto recuperado 133, justo después de la reivindación de la dictadura y de los insultos a Estela Carlotto por parte de Victoria Villarruel, la compañera de fórmula de Milei.