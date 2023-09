Elecciones 2023: Milei usó "mógolico" como insulto y Massa reaccionó con todo

El ministro de Economía y candidato presidencial criticó al libertario por haber usado "mogólico" como insulto y se solidarizó con las personas con síndrome de Down.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) en las elecciones 2023, Sergio Massa, volvió a cruzar este jueves al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, por haber usado "mogólico" como insulto, y se solidarizó con la discriminación sufrida por las personas con síndrome de Down.

En un video que se viralizó este jueves, Milei calificó de "pedazo de mogólico, imbécil, tarado" al economista liberal Roberto Cachanosky, al rechazar su postura sobre batalla cultural, en un video que se difundió en las últimas horas sin que la especificación de la fecha en la que fue grabado.

"Entonces ese mismo boludito después empezó: 'No, no, en realidad lo que hay que hacer es la batalla cultural'. A ver pedazo de mogólico, imbécil, tarado, la batalla cultural ya tampoco se puede dar porque hay algo que se llama censura", dijo en el video. Y añadió, fuera de sí: "Les recuerdo que hasta hace poco las reuniones de liberales se hacían en un ascensor y sobraba espacio. Entonces uno después tiene que escuchar al pelotudo, dinosaurio envidioso y resentido, con síndrome de Procusto, decir cómo son o no las formas... ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre? Si cuando tuviste todo el aparato a favor, en vez de hacer crecer el liberalismo, lo convertiste en una vergüenza, hijo de puta".

La respuesta de Massa a Milei

Este jueves hacia el mediodía, Massa le respondió directamente a Milei. "En las últimas horas escuchamos en la idea de la descalificación y la discriminación a algún candidato plantear como peyorativo y descalificación el 'mogólico'", comenzó. "Quiero transmitir nuestra solidaridad con la gente y el equipo de ASDRA, que hace un trabajo fenomenal. Creemos en una sociedad que incluye, que no descalifica, que no discrimina", agregó durante el discurso que dio en el Simposio Regional sobre Infraestructura del Cuidado en el CCK.

El ministro y candidato también se refirió a Milei en un diálogo con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien más temprano había afirmado que renunciaría a su cargo si el candidato de La Libertad Avanza llega a la Casa Rosada.

"Quiero transmitir una certeza a vos y a todos los riojanos. Quiero que te quedes tranquilo que no vas a tener que renunciar porque vamos a ganar las elecciones y vamos a ser gobierno en Argentina y a trabajar juntos después del 10 de diciembre", afirmó.

Durante el acto en el CCK por las obras de infraestructura de cuidados, Massa anunció que se inaugurará el Nuevo Hospital Modular Sanitario de Lomas de Tafí, en Tucumán; el Nuevo Centro de Desarrollo Infantil “Maternidad”, en Catamarca; y el Nuevo Centro de Salud del Barrio Ciudad Nueva, en La Rioja.

El ministro de Economía y candidato presidencial compartió el acto con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina; y el ministro de Educación, Jaime Perczyk.

Al hablar durante el acto, Tolosa Paz afirmó: “Vamos a salir a defender lo que hicimos, a seguir construyendo sobre cada ladrillo, sobre cada espacio de infancia para abrazar a las mujeres y para abrazar a los pibes y pibas de nuestro país”. Y cerró: "Son 1.090 espacios de infancia que vamos a terminar, porque vamos a seguir gobernando la Argentina y lo vamos a hacer con la misma seriedad de lo que nos prometimos y ya hicimos. Para ser mas desiguales con la desigualdad, poner más recursos y más presupuestos para achicar brechas de desigualdad que tiene nuestro país, como decía Evita”.

El repudio de ASDRA por los dichos de Milei

Por su parte, La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) lanzó un fuerte comunicado de repudio a Milei luego de que trascendieran sus dichos con el uso de "mogólico" como insulto para referirse a Cachanosky.

"El término se ha utilizado históricamente en relación a las personas con síndrome de Down y su uso como agravio es discriminatorio", sostuvo la entidad, y agregó: "El término suele usarse para insultar haciendo referencia a la falta de inteligencia de la persona a la cual se dirige. Es decir, sitúa a los individuos en parámetros de normalidad-anormalidad y entiende a la discapacidad intelectual como algo fuera de lo normal, incorrecto u objeto de burla".

Finalmente invitan a visualizar su campaña nacional "Insultos" donde se plantea que "la utilización del término ‘mogólico’ constituye en sí mismo un acto de discriminación, tal como lo han expresado personas con síndrome de Down y sus familias".