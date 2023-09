El archivo que persigue a Milei en las elecciones 2023: "Es un fascista Macri"

El candidato de La Libertad Avanza tuvo un fuerte acercamiento con el ex presidente en los últimos meses. Sin embargo, hace no muchos años no pensaba lo mismo que dice ahora.

06 de septiembre, 2023 | 18.42

El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones 2023, Javier Milei, tiene fuertes contradicciones en su discurso, principalmente en sus halagos a los ex presidentes CarlosSaúl Menem y Mauricio Macri, a quienes antes criticaba fuertemente. De Menem, ahora, dice que fue el mejor presidente de la historia de la Argentina, mientras que declaró que Macri es la única persona de Juntos por el Cambio (JxC) que no lo "defraudó". La semana posterior a las PASO, Milei se jactó de ser el único de los postulantes presidenciales que no cambió su discurso en los últimos años. "Yo los desafío a ver todas las entrevistas y vamos a ver qué es lo que digo. Soy la única persona que resiste el archivo en los últimos diez años", había manifestado en diálogo con TN. En las últimas semanas, hubo una serie de críticas dentro de Juntos por el Cambio por el acercamiento entre Macri y Milei. "Si soy presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina. Sería una figura por encima. Un representante del país, no sé cómo se define, habría que crear la figura, es alguien que puede abrir mercados", señaló el libertario en declaraciones a Radio Mitre. La propuesta fue rechazada por el ex mandatario. En 2018, había hecho fuertes críticas a Mauricio Macri, presidente en ese entonces. "Es un socialdemócrata, es de izquierda", dijo el economista en el programa En el barro, y agregó: "Vendría a ser como el Partido Demócrata en los Estados Unidos pero en versión estúpida. Cuando vos tenés gente en el gobierno como Marcos Peña, ¿qué podés pretender?". Cuando el periodista Edi Zunino marcó que Juntos por el Cambio había tenido éxito en los comicios ya que habían sido electos, Milei declaró: "Hitler también supo construir una mayoría. Hitler también era socialista". Y añadió: "De hecho, él en sus discursos declara ser socialista. Igual que Mussolini. Es un fascista Macri. Mirá lo que hizo con el tema del bonus de fin de año. ¿A vos te parece correcto que venga alguien desde la poltrona y por la fuerza altere un contrato establecido entre dos partes y te diga 'vos a tal persona le vas a pagar más'?". En más de una ocasión, Milei dijo que Carlos Saúl Menem, con mandatos entre 1989 y 1999, fue el mejor presidente de la historia. Sin embargo, hay distintos archivos que condenan al diputado nacional, como por ejemplo un tuit de 2017, en el que expresó: "Menem fue populismo de derecha. Sabías que un liberal odia controlar los precios? Sabés que fue la Convertibilidad? (sic)".