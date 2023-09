El papa Francisco, un aliado impensado para la campaña de Massa

A partir de la prédica de los curas villeros en contra de Javier Milei y sus insultos al papa Francisco, la Iglesia católica tomó partido en la campaña electoral. Principalmente, en defensa de conceptos como la "justicia social", una "aberración de acuerdo al libertario. El Papa tiene una mala relación con Sergio Massa, pero entra en juego lo que un funcionario definía como "el mal menor" para jugar en su favor.

"Siempre parado del lado del mal", escribió tiempo atrás en un tuit Javier Milei contra el papa Francisco del que -tal vez, vaya uno a saber- ahora esté algo arrepentido. Porque aquellas violentas declaraciones contra la cabeza de la Iglesia católica expresadas por un aspirante con pocas posibilidades de llegar a la Casa Rosada ahora resultan ser las del sorprendente ganador de las PASO y motivaron la primera reacción de los curas villeros, que anticipan que no se quedarán quietos. "Nos fuimos dando cuenta de los insultos, las mentiras y el odio de sus expresiones y pensamos que no podíamos dejarlo así", explicó el padre Lorenzo "Toto" De Vedia en El Destape Radio. Por su lado, Francisco -que no suele dejar nada librado al azar- se fotografió en la audiencia general de ayer saludando a Miguel "Tano" Santucho, hermano del nieto recuperado 133, justo después de la reivindación de la dictadura y de los insultos a Estela Carlotto por parte de Victoria Villarruel, la vice de Milei.

El padre Pepe Di Paola, uno de los más carismáticos curas villeros, realizó la homilía de la misa del martes en la parroquia de la Villa 21-24, en Barracas. Calificó a Milei como una persona con "desorden emocional" poco apta para el cargo al que se postula y reinvindicó la búsqueda de una política que tenga en el centro a la persona humana y que aspire a la justicia social. Términos como "jesuita que promueve el comunismo", "personaje impresentable y nefasto" o "representante del maligno en la Tierra" fueron algunas de las expresiones de Milei para referirse al Papa en tiempos pasados, que llevaron a los sacerdotes a plantear su repudio. En eso, como en tantas otras cosas, Milei copia las posiciones de la ultraderecha a nivel internacional que tiene a Francisco -y su prédica humanista y a favor de los más humildes- como uno de sus principales enemigos globales.

Hay una prédica conservadora en la que las derechas y el Vaticano se tocan. Por ejemplo, el rechazo al aborto. Pero la línea modernizadora impulsada por Francisco de acercar la Iglesia a los pobres y ser más flexible en cuestiones como la homosexualidad y el lugar de las mujeres pone de los pelos a los sectores conservadores del catolicismo y, junto a ellos, a las ultraderechas. Como sucedió en Brasil con Jair Bolsonaro, Milei cuenta con cierto nivel de apoyo de los pastores evangélicos con influencia en en los barrios populares, por eso en Unión por la Patria veían importante la decisión de los curas villeros de participar activamente en la campaña. "Muchos votos de Milei salieron de los barrios populares y son de ex votantes del peronismo, es fundamental que los curas lleven este mensaje a esos votantes para que entiendan qué es lo que están votando", planteaba un dirigente.

Hubo presencia política en la misa. El diputado y ex embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, se ubicó junto al ministro de Defensa, Jorge Taiana, el de Cultura, Tristán Bauer, el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, y el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre varios otros, principalmente del oficialismo. "La justicia social no es una mierda, no nos va a ganar el odio", sostuvo Valdés. El diputado preside la comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja que ayer sesionó para dar dictamen al proyecto que establece el día nacional de las iglesias evangélicas y protestantes -Oliveri también estuvo allí- y los agravios al Papa se pusieron en discusión a partir de una propuesta de la legisladora de Juntos por el Cambio, Margarita Stolbizer, dado que Milei es diputado. Junto a la diputada oficialista Mara Brawer quedaron en preparar una declaración de repudio para que se debate en el recinto.