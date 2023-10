Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 6 de octubre

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, recibió hoy el apoyo a su postulación del titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, defendió la inversión pública en deporte y apuntó contra los postulantes de la oposición que afirman que Argentina es un "país de mierda", al advertir que "el fútbol les demostró que no lo somos, que cuando queremos, podemos".



"Frente a los que dicen que somos un país de mierda, tanto el fútbol como la ciencia, los emprendedores, algunos empresarios y los derechos humanos demuestran que no", dijo Massa en el predio de la AFA en Ezeiza, donde participó de una conferencia de prensa luego de que ayer se anunciara que Argentina será una de las sedes inaugurales del Mundial 2030.



Frente a la Copa del Mundo y la camiseta celeste y blanca de la Selección, el candidato de UxP remarcó que "el fútbol, nuestro emblema, les demostró a los argentinos y argentinas que cuando queremos, podemos. Nos permitió recuperar nuestra autoestima. No somos un país de mierda", reiteró.