Marra se enojó por una pregunta que no supo responder y se sacó al aire: "Apagá la cámara"

El candidato de Javier Milei a jefe de Gobierno porteño se molestó ante una consulta por las políticas sobre el medio ambiente de La Libertad Avanza.

De cara a las elecciones 2023, el candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, protagonizó un nuevo papelón, cuando cortó una entrevista en la que se le consultaba sobre las políticas de medio ambiente de su espacio. El candidato de Javier Milei fue entrevistado para la campaña #Yovotoambiente, impulsada por organizaciones no gubernamentales que trabajan por el medio ambiente. Fue en ese marco que el legislador porteño finalizó abruptamente el reportaje.

Cuando se le consultó sobre si está a favor de que haya estacionamientos públicos sin cargo en la Ciudad, Marra señaló, tras la explicación de porqué sería un subsidio al dueño de un automóvil, que lo estaban "corriendo por liberal". El periodista pidió si le podía responder, el candidato le espetó: "Te lo respondí: no estoy a favor de los subsidios. Dale, siguiente pregunta, por favor"

"Otro gran problema que generamos los humanos con los gases del efecto invernadero es la energía ¿tienen algún plan?", preguntó el periodista, tratando de continuar la entrevista. "Tenemos un plan, después te lo mando por mail. Bueno, me tengo que ir. Perdón ¿terminamos?", fue la respuesta de Marra, que se levantó de su silla y se fue. "Ya está, no da para más. Lo había hablado con vos, no era el eje de la entrevista. Ya está, apagá, apagá la cámara por favor", dijo, nervioso, hacia quienes acompañaron al periodista.

Al inicio de la entrevista, Marra minimizó el cambio climático, en sintonía con Milei, que directamente lo negó. Cuando el periodista le preguntó al candidato porteño sobre el calentamiento global, este respondió: "No soy un especialista sobre el tema, entonces prefiero no opinar. Estoy muy preocupado con la situación que vivimos en la Argentina, con la pobreza y la inseguridad. Ahí están nuestras máximas propiedades".

Cuando se le consultó sí consideraba antagónica a sus prioridades con el alerta por el calentamiento global, Marra contestó: "Si te preocupa mucho este tema, podrás consultarlo con los partido de izquierda".

Finalmente, se le insistió si pensaba que el calentamiento global era una prioridad para las izquierdas, el legislador señaló que "también debe haber liberales preocupados por el cambio climático" pero que no es su caso.