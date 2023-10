Melconian reconoció que desayunó con Massa: "No soy vigilante"

Ambos compartieron un encuentro por pedido del economista de Patricia Bullrich. Lo había revelado el tigrense y ahora lo contó el ex director del Banco Nación.

Carlos Melconian reconoció que Sergio Massa le aceptó un desayuno. Ambos compartieron un encuentro por pedido del economista de la candidata de JxC, Patricia Bullrich. Lo había revelado el tigrense y ahora lo contó el ex director del Banco Nación.

El ministro de Economía habló el miércoles en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y reveló que Carlos Melconian, asesor económico de la líder del PRO le pidió una reunión que se concretó.

"Melconian, desayunando en mi casa me dijo 'por favor, cuidame las SIRAs'. La SIRA no nacieron de un repollo, nacieron como consecuencia de una sequía, la peor de la historia argentina, y nació para tratar de administrar los volúmenes de importaciones apostando a que mantengamos el nivel de actividad", expresó Massa.

El funcionario lo contó porque antes el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, Luis Petri, habría prometido cortar con las SIRA. "En campaña es muy lindo decir cosas, pero que son 18.000 millones de dólares el swap con China que a lo que cuesta esa idea que plantean hay que agregar 18.000 millones de dólares si se rompe el acuerdo con China y otros 18.000 millones de dólares que dejaríamos de exportar", lo cruzó Massa.

Melconian ahora confesó ese encuentro. Sin embargo se enojó con Massa. “Hablé con todo el mundo pero no soy vigilante ni botón: lo primero que hay que decir es que si el tipo con el que me reuní no habla, yo no hablo. Me paro acá al lado de él y vamos a ver a quién le cree la gente”, disparó este jueves por LN+.

También agregó, muy ofuscado: “Si me pongo mano a mano, a crédito personal, le gano 100 a cero a Massa, porque él habla y ya no le creés”. Y lanzó: “Estas cosas de vigilante y botón no me gustan. No tiene códigos, además de que es mentira (lo que dijo), la SIRA es un papelón”, le contestó Melconian a Massa.

¿Macri al debate?

Macri tiene planeado regresar al país el domingo, el mismo día del segundo debate presidencial en el que se espera una Bullrich diferente al primero, mucho más suelta y auténtica, con más show para darle al electorado y la audiencia. Como para el que se hizo en Santiago del Estero, se dedicó a ensayar en el subsuelo de la sede del PRO para llegar con más fuerza a la Facultad de Derecho.

Antes de su llegada se empezó a hablar de una foto o un acompañamiento de "unidad" para mostrar que la tormenta quedó atrás. Por la tarde del jueves, el bullrichismo confirmó que acompañará a la candidata en el debate cuando, horas antes, desde el macrismo se había especulado con que no asistiría. ¿Será?