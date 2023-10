Elecciones 2023: con guiños a radicales, el oficialismo reactiva en el Congreso la profunda crisis en Juntos por el Cambio

Se oficializó el temario del martes y está incluida la creación de una universidad, proyecto presentado la UCR y generó un cruce intenso con Mauricio Macri.

El oficialismo convocó a sesión a Diputados para este martes. En el temario están incluidas la ley de alquileres y el Compre sin IVA. Sin embargo, hay más proyectos y uno de ellos se mete de lleno en la crisis profunda que vive Juntos por el Cambio.

En la sesión se tratará la creación de tres universidades. Dos son proyectos impulsados por integrantes del Frente de Todos. Y la tercera es la Universidad Nacional de Saladillo en la Provincia de Buenos Aires.

La Universidad de Saladillo es un proyecto presentado en abril por Emiliano Yacobitti y Dany Tavela, ambos integrantes de Evolución Radical, el bloque que entre sus referentes tiene a Martín Lousteau. El oficialismo intenta así despertar el interés de una parte de JxC par esta sesión en la que habrá batallas clave, como la ley de alquileres.

Hace dos semanas se dio un hecho similar con Gabriela Brouwer de Koning, también de Evolución Radical. Se incluyó en el temario la creación de la Universidad Pública de Río Tercero, impulsada por esta diputada de la UCR. Ella, junto a Yacobitti, Tavela y Marcela Antola fueron acusados por sus compañeros de Juntos por el Cambio de facilitar el quórum al oficialismo en la sesión donde se debatió la eliminación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría.

Quien salió a cruzar a este grupo de radicales fue Mauricio Macri al día siguiente. "El populismo es contagioso", les dijo. Y desde ese bloque no se quedaron callados. El que lideró esa voz fue el propio Yacobitti. Acusó al fundador del PRO de “faltarle el respeto al radicalismo” desde hace tiempo.

En esa misma entrevista donde criticó a Macri, Yacobitti expresó que la discusión del futuro “no va seguir siendo kirchnerismo-antikirchnerismo sino que la política pueda ponerse de acuerdo”.

También ese día, el radical cuestionó el spot donde Patricia Bullrich prometió construir un penal de máxima seguridad llamado Cristina Kirchner. “No me gustó. No me siento identificado y no me parece bueno como plataforma electoral. No es la solución”, sostuvo el diputado por Evolución Radical. Y luego dijo de que en caso de estar frente a un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei no votaría al libertario. “Siendo radical, ¿cómo voy a votar a alguien como Milei, que dice que el peor presidente del país fue Alfonsín?”.

En este marco se dará la sesión del martes, a solo 12 días de las elecciones generales. Puede llegar a abrirse nuevamente otra nueva herida en un Juntos por el Cambio que ya tiene varios frentes abiertos además del episodio Macri contra los radicales.

En la otra vereda, más de tres fuentes del Frente de Todos consultadas por El Destape para esta nota anticiparon que el quórum está asegurado. Desde el Interbloque Federal también darán número para que se realice la sesión, según confirmaron a este portal. Cada proyecto se tratará en particular y el que más controversias genera es el de la ley de alquileres que llegó del Senado con modificaciones.

"Va a ser durísimo y todavía no está asegurado que lo aprobemos. Si se da, va a ser con un margen ínfimo. Estamos voto a voto", contó un diputado del FdT en diálogo con El Destape. Negocian a contrarreloj los apoyos de la izquierda, el socialismo, partidos provinciales y con los peronistas díscolos. El final está abierto.

Massa pone el ojo en la sesión

El candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de economía tiene especial interés en esta sesión antes de las elecciones del 22 de octubre. Compre sin IVA y el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) son dos cuestiones donde pone la lupa.

Primero quiere ver materializado el anuncio que hizo casi un mes con el IVA que ya está dando sus frutos. Quiere que continúe el año que viene y por eso es clave esta ley para que se les siga devolviendo al impuesto al valor agregado a trabajadores, jubilados, pensionados y beneficiarios de ayuda social en compras de productos de la canasta básica.

Por otro lado, Massa necesita declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, que es un recurso clave en el marco de la transición energética hacia energías limpias y con el factor Vaca Muerta como protagonista, ya que es el segundo yacimiento de gas no convencional más grande del mundo.

Exportar GNL, transportarlo para consumo interno y lograr divisas extranjeras, los objetivos del ministro para los próximos años. “La ley del GNL es lo que nos va a dar mayor volumen de producción, pero también valor agregado para mejorar la calidad en las exportaciones”, afirmó Massa hace días.