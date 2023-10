Elecciones 2023: en el segundo debate presidencial, Milei profundizará su "cara a cara" contra Massa y Bullrich

En el equipo del candidato a presidente de La Libertad Avanza quedaron satisfechos con el resultado del domingo pasado y repiten estrategia. En la semana confrontó en duros términos con su rival de Juntos por el Cambio.

Con el primer debate presidencial considerado un test aprobado de cara a las elecciones 2023, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se dedicó esta semana para preparar con su equipo el segundo cara a cara con sus adversarios, seleccionando con quienes medirse.

En el primer encuentro de candidatos, donde Milei hizo una minimización de la represión ilegal en la última dictadura cívico militar, el líder de LLA confrontó con el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. A su vez, el peronista lo eligió como su principal adversario.

También, Milei apuntó contra candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, duelo que se extendió durante la semana. En primer término, el economista la acusó "poner bombas en jardines de infantes" durante su militancia en Montoneros, lo que derivó en dos denuncias penales por parte de la ex ministra de seguridad. A esto se sumaron los dichos del ex presidente Mauricio Macri en los que dio casi como perdedora a la candidata del PRO y ganador a Milei, lo que derivó en que dirigentes mileístas invitaran al ex mandatario a las autodenominadas "fuerzas del cielo".

En cuanto a la parte dos del debate, fuentes cercanas a Milei señalaron a El Destape que "el objetivo es repetir la actuación" del cara a cara anterior, ya que la evaluación fue satisfactoria. En ese sentido, destacaron que notaron "sereno" al hombre de la motosierra y que logró "desnudar las falencias de Bullrich" y "polarizar con Massa".

Habiendo elegido a sus dos rivales para el debate, los dos candidatos restantes, Juan Schiaretti de Hacemos por la Patria y Myriam Bregman del Frente de Izquierda y los Trabajadores, no serán subidos al ring. Icluso, pese a que la diputada trotskista podrá salir a cruzar al minarquista como en el primer frente a frente, en el que al "león", como lo apodan los militantes de LLA, lo tildó de "gatito mimoso".

La segunda edición del debate tendrá como temáticas a desarrollar seguridad; trabajo y producción; y desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Esta semana Milei se dedicó a preparar el cara a cara del domingo, pese a que en su agenda hizo un alto para el IDEA paralelo que armó el candidato antiestado y antiderechos en Mar del Plata.

Milei trabajará la temática de desarrollo humano con la potencial ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que también asesorará en trabajo, junto con el futuro secretario Gustavo Morón y el referente la temática, Miguel Ponte.

Fuentes del mundo del trabajo afirmaron a este medio que, al margen de las propuestas que figuran en la plataforma electoral, en el espacio de Milei plantean impulsar leyes para "eliminar multas, bajar contribuciones a las Pyme y regular el trabajo en plataforma".

Para seguridad, Milei cuenta como asesora la candidata a vicepresidente, la defensora de genocidas Victoria Villarruel, quién tendrá bajo su órbita los ministerios de seguridad y defensa y la designación de quienes los comanden.

Si bien en el contexto del primer debate adelantaron la designación de Morón en la potencial secretaría de trabajo, desde LLA aclararon que no adelantarán nombres para las carteras. Al igual que en el primer debate, subrayaron que Milei "no hace simulacros" con sparrings que representen a sus adversarios.

Milei estará acompañado en el debate con su círculo de confianza: su hermana y jefa de campaña, Karina Milei; Villarruel, Pettovello, los candidatos Carolina Píparo (gobernadora bonaerense), Ramiro Marra, Juan Nápoli (senador nacional), Bertie Benegas Lynch y Marcela Pagano (diputados nacionales), y algún otro postulante de otra de las provincias que se pueda sumar.