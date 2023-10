A menos de 20 días para las elecciones 2023, Bullrich presentó dos denuncias contra Milei por las "bombas en el jardín"

Más temprano en la semana, el candidato de La Libertad Avanza acusó a la postulante de Juntos por el Cambio de haber puesto "bombas en jardines de infantes", motivo por el que Bullrich acudió a la Justicia.

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) para las elecciones 2023, Patricia Bullrich, presentó dos denuncias en la Justicia contra el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por afirmar que la ex ministra de Seguridad "ha puesto bombas en jardines de infantes". Una de las denuncias es por "calumnias e injurias" y la otra es por "intimidación pública e incitación al odio".

"El que las hace las paga", comenzó Bullrich el tuit en el que contó que había efectuados las denuncias. "Diputado Javier Milei, usted sabe que mintió. Lo denuncié para que se sepa la verdad. No vale todo por un voto en la vida, sobre algo grave que me afecta a mí, a mi familia y a mis nietos. Debemos competir sin mentir. Y dar el ejemplo a los argentinos. Por eso, el que las hace las paga", señaló.

En la denuncia, la defensa de la presidenta del PRO en uso de licencia relató los hechos que sucedieron en el programa "La Cruel Verdad", en el que el periodista Esteban Trebucq entrevistó a Milei. "Durante ese reportaje, a las 21.41 horas, Javier Milei efectuó las siguientes afirmaciones, que se transcriben en forma textual: 'Bueno, ella, digamos, era una montonera tira bombas, o sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes, eh digamos, participaba, era parte de una de una organización terrorista'", remarcaron.

Bullrich expresó que las declaraciones representan "gravedad institucional" y explicó: "Las manifestaciones asertivas efectuadas por el candidato Javier Milei en un medio de comunicación masivo, en el contexto de la campana política, revisten una inusitada gravedad institucional que no se ha visto en la historia democrática argentina".

"El candidato Milei, a sabiendas de la falsedad de sus afirmaciones, me vinculó en forma explicita a la comisión de delitos concretos graves, caracterizándome falsamente como 'terrorista', lo que indudablemente pretende excluirme a mí -y a la alianza de partidos políticos que represento- de las reglas de la democracia", señaló quien fuera ministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando de la Rúa, y añadió: "El mensaje es claro: con Patricia Bullrich no se negocia, no se dialoga, no se establece una conversación democrática; a los terroristas se los combate y se los excluye de la reglas de la democracia. Esa exclusión también puede ser violenta".

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados, Mario Negri, respaldó el mensaje de Bullrich. En su cuenta de Twitter, Negri manifestó: "Las groseras imputaciones de falsos delitos no pueden ser parte de la campaña. No vale todo. El kirchnerismo hizo esto mismo a Enrique Olivera y a Francisco De Narváez. Se parece demasiado. ¡Que la Justicia resuelva rápido!".