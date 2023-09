Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 21 de septiembre

El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Agustín Rossi, cuestionó las visitas que la candidata a vice de Javier Milei, Victoria Villarruel, le hacía a Jorge Rafael Videla. "Yo creo que vos en el fondo reivindicas la dictadura. Nunca te escuché una crítica a la dictadura, nunca te escuché criticar la tortura, nunca te escuché criticar el robo de bebés. ¿Sabés a quién me hacés acordar? A Astiz. ¿Viste que Astiz se infiltró en las organizaciones de las Madres? Vos sos una infiltrada de la democracia, vos no creés en la democracia", dijo Rossi en el debate en TN.