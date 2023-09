Elecciones 2023: Victoria Villarruel esquivó definiciones incómodas y defendió la batalla cultural de la derecha

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza fue la elegida para polarizar por los candidatos de Unión por la Patria, Agustín Rossi, y de Juntos por el Cambio, Lius Petri.

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza para las elecciones 2023, Victoria Villarruel, dejó en claro lo que quiere en materia de educación sexual en un eventual gobierno de Javier Milei y ponderó lo "biológico" frente a lo "ideológico". "La educación sexual integral tiene que estar basada en contenidos biológicos no en la ideología del docente o en el de los militantes políticos que ustedes meten para hacer adoctrinamiento", lanzó Villarruel en medio de un cruce que tuvo con el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi.

Villarruell fue la candidata elegida para polarizar que eligió el candidato oficialista que le enrostró cómo vivió los últimos años por los aportes del Estado debido a que su padre fue parte del Ejército militar y por tanto cobró pensión por ser combatiente de Malvinas. "A los sueldos de los militares los paga el Estado. Su papá es militar, así que vivió toda su vida del Estado. La casta del Estado sos vos", le lanzó Rossi en un momento del debate. Y luego siguió: "Se sabe que nosotros hace tiempo estamos en la función pública, lo que no se sabe es de qué vive ella. Porque ella recién ahora es la primera vez que tiene un trabajo declarado", dijo Rossi y agregó: "La primera vez que sacaste un cuit y un cuil fue cuando fuiste diputada nacional".

Ante esas intervenciones, la candidata ultraderechista se defendió: "Hay hay algunas personas que necesitan focalizar en mi todos los preconceptos". Otro de los cruces con Rossi fue cuando hablaron de la causa Malvinas. A contramano de lo que dijo su candidato a presidente, Milei, Villarruel afirmó que Malvinas "es un reclamo sobre la soberanía" y aseguró que lo "van a seguir sosteniendo". Mientras hablaba, el candidato de Unión por la Patria le dijo: "¡Avisale a Milei, avisale a Mondino!", en referencia a las declaraciones recientes sobre la eventual canciller que dijo que "hay que respetar los derechos de los isleños".

También se explayó sobre sus políticas en materia de seguridad, donde buscó atacar al oficialismo al decir que actualmente la Argentina tiene "uno de los presupuestos más bajos en Seguridad y Defensa", y aseguró que su espacio es el que tiene más propuestas presentadas sobre seguridad. "Tenemos 37 propuestas, Juntos por el Cambio tiene 10 y Unión por Patria tiene 0. Sin seguridad no hay desarrollo, por eso nuestro principal objetivo es garantizar el orden y darle el apoyo a nuestras fuerzas federales que combaten el delito y el narcotráfico. No vamos a militarizar a los policías ni a policializar a los militares, tanto en seguridad y defensa tenemos los presupuestos más bajos de la región no nos podemos dar el lujo de estar indefensos de esta manera. Tenemos que hacer cumplir la ley, el que las hace las paga", lanzó.

Sobre los planes sociales, aseguró: "En LLA, los planes sociales los vamos a sacar de forma ordenada, para que se puedan incorporar al trabajo formal, con reformas de fondo y con coraje, no siendo políticamente correctos. El plan se tiene que transformar en trabajo".

Del Caño a Villarruel: "¿Qué le dijo Videla sobre el paradero de los desaparecidos?"

El candidato a vicepresidente del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, le preguntó a Villarruel: "¿Qué le dijo Videla sobre el paradero de los desaparecidos a Villarruel? ¿Le dijo algo sobre los que no saben su verdadera identidad?". Además le preguntó: "¿Por qué estabas en los cuadernos de Etchecolatz?" Minutos después, el candidato de la izquierda concluyó ante el silencio de la candidata: "Es evidente que Villarruel no quiere contestar".

Rossi a Villarruel: "Vos sos una infiltrada de la democracia"

En un momento de mano a mano entre el candidato de UP y la de LLA, Rossi le preguntó por sus encuentros con represores de la última dictadura y le dijo que cree que "en el fondo" Villarruel "no cree en la democracia". "La verdad que no te creo nada, creo que vos en el fondo reivindicás la dictadura. Nunca te escuché criticar la tortura y el robo de bebés, ¿Sabés a quién me hacés acordar? A Astiz, ¿Viste que se infiltró en las organizaciones de las madres? Vos sos una infiltrada de la democracia vos no crees en la democracia", lanzó Rossi, luego de que Villarruel justificara sus visitas a Videla y otros represores porque era parte de un "trabajo para un libro".

Petri tildó de "ñoqui" a Villarruel

Quien también eligió a la candidata de Milei para cruzarla fue Petri quien la apuntó por su desempeño en el Congreso. "En mi barrio a los que nos presentan proyectos y en mi pueblo les dicen ñoquis. Y eso es lo que sos vos después de 20 meses de no haber presentando un solo proyecto de seguridad", le dijo Petri en un cruce mano a mano con la ultraderechista. Villarruel respondió: "Los proyectos están en la página del Congreso pero si no los leíste no es mi problema pero no digas gansadas vos también".