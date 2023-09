Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 14 de septiembre

El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC)afirmó que no acompañará la votación de los últimos proyectos que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que mandará al Congreso. En particular, se trata del proyecto que elimina la categoría cuatro del impuesto a las ganancias y el que permite la devolución del IVA a un gran universo de trabajadores, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la AUH. "Juntos por el Cambio no acompañará el camino de Massa a la hiperinflación", expresó el diputado y jefe de bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, en Twitter, y agregó: "El Interbloque se reunió con el equipo económico de Patricia Bullrich y resolvió no votar las leyes irresponsables del ministro-candidato, que terminarán de fundir al país y generarán más inflación".