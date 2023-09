Juntos por el Cambio adelantó que no apoyará Ganancias y los otros proyectos de Massa en el Congreso

Además de Ganancias, Massa adelantó que enviará el proyecto que permite la devolución del IVA a 9 millones de trabajadores.

El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC)afirmó que no acompañará la votación de los últimos proyectos que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que mandará al Congreso. En particular, se trata del proyecto que elimina la categoría cuatro del impuesto a las ganancias y el que permite la devolución del IVA a un gran universo de trabajadores, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la AUH. "Juntos por el Cambio no acompañará el camino de Massa a la hiperinflación", expresó el diputado y jefe de bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, en Twitter, y agregó: "El Interbloque se reunió con el equipo económico de Patricia Bullrich y resolvió no votar las leyes irresponsables del ministro-candidato, que terminarán de fundir al país y generarán más inflación".

Minutos después JxC difundió un comunicado que tituló "No vamos a acompañar el camino a la hiperinflación de Massa”, y en el que contaron que esta tarde los jefes de los distintos bloques de Juntos se reunieron con el asesor económico del espacio, Carlos Melconián, para analizar las medidas económicas que comunicó Massa y allí decidieron su postura. "El día que se conoció que la inflación de agosto fue de 12,4%, la más alta en los últimos 32 años, el ministro y candidato Sergio Massa propone un plan platita recargado. Nosotros no vamos a acompañar el camino a la hiperinflación de Massa, no vamos a ser cómplices de hacerle ese daño a los argentinos”, expresaron en el comunicado.

Sin embargo, sobre lo que no fueron explícitos es si darán o no quórum en la sesión en la que el oficialismo busca tratar estos proyectos. Sobre el trabajo en el recinto, afirmaron que el ministro de Economía "debe enviar" el proyecto de Presupuesto 2024 y también la adenda del Presupuesto 2023 dado que la inflación fue más alta que la que había proyectado el gobierno. "Esto hizo que se disparase la cláusula que obliga al Ejecutivo a enviar al Congreso una ley complementaria y que le prohíbe hacer readecuaciones presupuestarias. Si no hiciera alguna de las dos cosas estaría incumpliendo sus deberes de funcionario público”, dijeron los legisladores en el texto. Por otra parte, señalaron que el Gobierno muestra "su desesperación electoral" al impulsar "una baja de impuestos para algunos sectores sin ninguna baja del gasto público".

Massa anunció la devolución del IVA del 21% para trabajadores, monotributistas, autónomos, madres de la AUH y jubilados

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, anunció que el IVA sobre los productos de la Canasta Básica se devolverá a las 48 horas de realizada la compra con un tope de hasta $ 18.800 a lo largo del mes, al presentar nuevas medidas para recuperar ingresos de los trabajadores. Para la implementación del programa, el ministro instruyó a la AFIP "para que establezca de manera sistémica y automática por resolución un beneficio para que alcanzará a millones de trabajadores", explicó en un mensaje transmitido esta tarde.

Desde el Ministerio de Economía, el candidato explicó: "Históricamente, las devoluciones del IVA, o las compensaciones del IVA, o las quitas del impuesto al valor agregado, se hacían sobre la base de la oferta, es decir, en el supermercado se establecía un programa de quita del IVA que después terminaba no llegando al bolsillo de la gente. Hemos dispuesto un programa de devolución del IVA, del 21% del IVA, del total de la canasta básica de Argentina para los 9 millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina cobran salarios de hasta 708 mil pesos".