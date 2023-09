Gerardo Martínez: "A Milei le dije que no puede hacer un ajuste a costa de los trabajadores"

El líder de la UOCRA rompió el silencio y habló de su reunión con el libertario. Dijo que apoya la candidatura de Sergio Massa y pidió más organización. Qué planteó sobre el fondo de cese laboral, que Milei elogió.

Gerardo Martínez estuvo en el centro del debate electoral luego que la semana pasada se conociera que tuvo una reunión con el candidato a presidente de La Libertad Avanza en las elecciones 2023, Javier Milei. Una semana después, el líder de la UOCRA rompe el silencio con El Destape para contar detalles de la conversación y ratificar su apoyo a la postulación de Sergio Massa. Qué planteó sobre el famoso fondo de cese laboral de la UOCRA y los planteos de Milei.

"Él buscó conversar conmigo para que le transmitiera de qué se trata. Le dije que las condiciones laborales no pueden negociarse bajo ningún punto de vista, porque los derechos de los trabajadores son esenciales para mantener y generar puestos de empleo. No hay que hacer un ajuste como él lo manifiesta y que es básicamente a costa de los empleados", manifestó Martínez en diálogo con este medio en el Hotel Hilton de San Miguel de Tucumán.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El dirigente sindical explicó que le manifestó a Milei que no puede imponer desde el Estado condiciones laborales y que debe dejar negociar a los gremios cuáles son las mejores condiciones de empleo. Lo hizo luego que el líder libertario manifestara que admira el fondo de cese laboral del sector de la construcción y que le gustaría aplicarlo como método de indemnización en todos los rubros.

El Fondo de Cese Laboral es un beneficio que se encuentra establecido por la ley N° 22.250 y sólo se abona a los trabajadores de la construcción, con fondos depositados por el empleador en una entidad bancaria. La ley establece que el trabajador no tiene derecho a una indemnización por despido arbitrario, sino que en caso de ser echado cobrará el fondo de cese laboral. La idea de Milei es tomar ese fondo para todas las actividades y que el empleado aporte a su propio despido.

"El tema con Milei es que estaba diciendo cosas del fondo de cese laboral que no correspondían y que ponían en riesgo la discusión de paritarias junto a los derechos bilaterales que tiene cada una de las actividades", sostuvo el líder sindical.

- ¿De qué habló con Javier Milei? ¿Sigue apoyando a Massa?

- Gerardo Martínez: Por supuesto que estoy con Sergio Massa, fuí uno de los primeros voceros. Desde UOCRA venimos sosteniendo el apoyo a Massa que es el mejor candidato a presidente. Como dirigente sindical vengo apoyando la idea de diálogo y tengo una posición importante dentro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por eso no me niego a hablar con los que me llaman. El tema con Milei es que estaba diciendo cosas del fondo de cese laboral que no correspondían y que ponían en riesgo la discusión de paritarias junto a los derechos bilaterales que tiene cada una de las actividades.

- ¿Los planteos de Milei del cese laboral eran falsos?

- Claro, no era cierto, eran mentiras. Él buscó conversar conmigo para que le transmitiera de qué se trata. Le dije que las condiciones laborales no pueden negociarse bajo ningún punto de vista, porque los derechos de los trabajadores son esenciales para mantener y generar puestos de trabajo. No hay que hacer un ajuste como él lo manifiesta y que es básicamente a costa de los empleados.

- ¿Lo que usted plantea es que el fondo de cese laboral no se puede aplicar en otros rubros?

- Yo soy de los que piensa que hay que ser coherente y que no debe haber un involucramiento del Estado en las negociaciones laborales de cada uno de los sectores.

-¿Qué importancia le da al acto de reunión de gobernadores, sindicatos, intendentes y empresarios en Tucumán?

- La idea de organizar un evento como la reunión en Tucumán es darle protagonismo al gran Norte Argentino. Tucumán es muy importante en la historia del país y pensando en los resultados que vimos en el campeonato de verano, como le decimos nosotros a las PASO, entendíamos que es necesario reforzar para darle una trama más fuerte a la campaña con la presencia de legisladores, de gobernadores, de intendentes y de sindicatos. En Tucumán se perdieron 180.000 votos si se compara la elección del gobernador Jaldo con las primarias presidenciales. Ahora comienza una nueva etapa que es reconstruir el movimiento que tiene el peronismo. La idea nuestra es reconstruir la mirada y la matriz peronista estructural donde tengan peso las estructuras significativas como los intendentes, los gobernadores y los sindicatos.

- ¿Los empresarios de las Pymes tienen que hablarle a sus empleados sobre el riesgo que generaría Milei?

- El sentido común determina que lo principal es sacar a la Argentina del abismo. Hay que hacer una gran autocrítica para determinar por qué estamos como estamos. Hoy hay que hacer un reperfilamiento estructural de la situación en la que estamos en riesgo y ver cómo retomamos las relaciones políticas, económicas y productivas de la Argentina.