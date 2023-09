Macri se negó a responder si Milei es un riesgo para la democracia

El expresidente evitó sentar una posición sobre el candidato ultraderechista a la Presidencia por La Libertad Avanza (LLA). Sostuvo, además, que "hoy hay una voluntad de cambio profundo" que encarna la aspirante de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.

El expresidente Mauricio Macri evitó hacer un pronunciamiento explícito sobre Javier Milei, el candidato ultraderechista por La Libertad Avanza (LLA), durante una entrevista en el canal de noticias LN+ cuando le consultaron si representa un peligro para la democracia. Por el contrario, se ocupó de hacer un análisis de la situación: "He aprendido que hay que ser muy respetuoso del voto de la gente", se excusó el fundador del PRO. Además, dijo que lo que "hay que explicarle a la gente" es que "hay un mandato de cambio profundo y ese cambio lo va a hacer realidad Patricia Bullrich".

"¿Cree que Milei es un salto al vacío y un peligro para la democracia?", le consultó en dos ocasiones el conductor Eduardo Feinmann, primero de una manera más sutil y luego, así, directamente. Ante esa pregunta, el expresidente respondió con evasivas. Habló sobre su organización política y de cómo llegó al Gobierno y por qué para, finalmente, excusarse.

"He aprendido que hay que ser muy respetuoso del voto de la gente", dijo. Luego, presentó un análisis de la situación y sus críticas apuntaron contra el funcionamiento del Estado. Mencionó entonces a quienes están "enojados con el fracaso del kirchnerismo", desde su óptica, y sumó: "En vez de ser servidores públicos han sido apropiadores de lo público siempre con la excusa de que el Estado te va a resolver. Y el Estado no resolvió nada. Nos empeoró. Entonces no podemos avanzar para un lugar que le estamos diciendo a la gente que votó mal".

Aunque insistió en que respeta "mucho a los que votaron (a Milei)", asumió que una parte de ese electorado probablemente fueron personas que los votó a ellos, 2019. "Entiendo los enojos", dijo y señaló: "Entiendo la vocación de cambio profundo, que no estaba en el 2015, y que nos costó llevar al país hacia la dirección que queríamos de cambio porque el mandato era 'emprolijemos'. Terminemos con el abuso de poder, pero no cambiemos mucho", dijo.

El exmandatario sostuvo que muchas personas "hasta se enojaron" cuando el Gobierno que encabezó "sacó" el Fútbol para Todos -un programa dependiente de la Secretaría de Comunicación Pública que se dedicaba a la transmisión de partidos de fútbol por canales de aire. Para él, en ese entonces, "todo el mundo quería seguir en esta fiesta de que el Estado paga todo y vivimos gratis y no trabajamos".

En esa línea, continuó con su explicación y se refirió a lo que "hay que explicarle a los argentinos". Para el expresidente, en la actualidad, "hay un mandato de cambio profundo y ese cambio lo va a hacer realidad Patricia Bullrich".

Al ser consultado sobre los dichos de Milei sobre la candidata a la presidencia por JxC, de que es una "montonera tira bomba", en relación a su pasado como militante de esa organización guerrillera, consideró que fue "una experiencia en el pasado".

Las definiciones tras la interna

Macri también se refirió a los nuevos liderazgos en el partido del PRO como en JxC. "La interna la ganó Patricia. Ella es nuestra candidata a presidencia y nosotros tenemos que estar al servicio de nuestra candidata", sentenció. En tanto, consideró que junto a ella, también van a estar "los nuevos gobernadores e intendentes".

"Estoy al servicio de la candidata", asumió y agregó: "Ya le he dicho que me ponga de aguatero, de defensor, de 9, lo que me necesite, estoy. Creo que todo lo que hemos hecho todos estos años está al borde de canalizarse, en un cambio profundo definitivo, desarmando todo este sistema mafiosos, poniendo a nuestra argentina en el marco de la ley, teniendo una Argentina ordenada".