Milei reiteró que convocaría a Macri si ganara las elecciones 2023

El candidato de La Libertad Avanza dijo que el ex presidente rechazó su ofrecimiento porque ahora "tiene que ayudar a que no se destruya el partido que él creó".

El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones 2023, Javier Milei, reafirmó este miércoles que convocaría a Mauricio Macri a su gobierno si fuera electo presidente. "Claro que lo voy a hacer", dijo el diputado libertario, horas después de que el ex presidente volviera a rechazar el ofrecimiento.

En diálogo con TN, Milei fue consultado por su acercamiento a Macri y el ofrecimiento que le había hecho de ser un "representante ante el mundo" en un eventual gobierno del libertario. Ante la pregunta sobre si convocaría al ex presidente, Milei dijo: "Sí, claro. Yo le voy a decir algo. Todos aquellos argentinos que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad, es decir las ideas de Alberdi, esas que cuando las pusimos en funcionamiento en 1860 de ser un país de bárbaros en 35 años nos convirtió en el país más rico del mundo, todos aquellos que quieran adherir a eso son bienvenidos".

Instantáneamente se le recordó que Macri no había rechazado el ofrecimiento solamente en privado, sino que lo había hecho en público horas antes en una entrevista en La Nación Más. "Me parece bien, él está en campaña ahora y tiene que ayudar a que no se destruya el partido que él creó, porque viene tercero y necesita levantarlo. Piensen que el hombre creó ese partido", declaró el libertario. Ante la insistencia sobre si, a pesar de los dichos de Macri, lo convocaría a un eventual gobierno, el candidato de La Libertad Avanza sentenció: "Pero claro que lo voy a hacer, voy a convocar a todos los argentinos de bien que sueñen con una Argentina próspera aplicando las ideas de la libertad".

Por otra parte, el diputado libertario opinó sobre el "paro activo" que se realizó el miércoles desde el Ministerio de Obras Públicas, convocado por el ministro, Gabriel Katopodis, para defender las obras públicas de todo el país. "Muestra el maravilloso trabajo que estamos haciendo, cómo están despertando los los leones. Es maravilloso. Los pseudo intelectuales que militan para Juntos por el Cambio, los 200 economistas fracasados, los curas villeros levantando videos viejos, el Gobierno asustando y espantando a la gente", manifestó.

"Yo les voy a decir algo. ¿Saben qué? La obra pública se termina, se elimina. Eliminamos la obra pública y vamos a un sistema de iniciativa privada a la chilena. ¿Creen que no funciona? Van, cruzan la cordillera y miran", concluyó Milei, quien fue el candidato más votado en las PASO del 13 de agosto.