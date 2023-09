"Casta", negacionistas y antiderechos: las espadas legislativas de Milei en las elecciones 2023

La victoria de Milei en las PASO llenó de optimismo a su partido que espera conseguir importantes bloques legislativos en las dos cámaras. Estos son los principales nombres de quiénes integrarían la tropa en Diputados y el Senado.

Si bien las elecciones 2023 todavía tienen un resultado abierto, los números de las PASO dan por hecho que La Libertad Avanza (LLA), liderada por el candidato a presidente, Javier Milei, será un actor relevante en las dos Cámaras en el recambio legislativo que se vendrá en diciembre. La tropa legislativa libertaria, si se toman los resultados de las primarias, estaría compuesta por 42 diputados y 8 senadores. Por el momento, según indicaron a El Destape desde las filas de Milei, todavía no hay conversaciones avanzadas para definir las autoridades de los bloques en las dos cámaras.

Quiénes serán los diputados de Milei

Así las cosas, estarían ingresando nueve diputados de LLA por la provincia de Buenos Aires y tres por la ciudad de Buenos Aires. Entre los nombres del territorio bonaerense, aparece el economista liberal Bertie Benegas Lynch. El mismo rubro integra Juliana Santillán, una de las armadoras de Milei en Mar del Plata.

La de la periodista Marcela Pagano es una de las incorporaciones con perfil más alto que ingresarían al Congreso. Por su parte, Lilia Lemoine, puesto 8 de la boleta, es asesora de Milei, con una intensa actividad en las redes sociales. Según expresó, ambiciona ser vocera del minarquista.

Por su parte, Guillermo Montenegro, proviene del PRO, es homónimo del actual intendente de General Pueyrredón, dirigente del Partido Demócrata y responde a la candidata a vicepresidenta, la negacionista Victoria Villarruel. Habida cuenta que la defensora de genocidas pueda tener influencia en los ministerios de Seguridad y Defensa, se especula con que Montenegro pueda recalar en alguna de estas carteras. Desde el entorno de Milei afirman que "no hay nada resuelto" sobre esto.

Pablo Ansaloni, del partido FE, es uno de los nombres más controversiales. El dirigente del sello del fallecido líder de UATRE, Gerónimo "Momo" Venegas, fue acusado por el empresario textil Juan Carlos Blumberg de ser uno de los dirigentes que incurrió en presuntos pagos para integrar las listas.

Por la Ciudad de Buenos Aires, ingresarían Diana Mondino, Oscar Zago y Sandra Pettovello. La primera y la tercera, ya adelantó Milei, serían ministras en un eventual gabinete de LLA.

En efecto, Mondino, que tuvo una frase repudiable sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas, sería la canciller de un potencial gobierno de Milei. La economista de la UCEMA es parte del directorio de Loma Negra. Pettovello, por su parte, tomaría a su cargo el eventual ministerio de Capital Social, que nuclearía las áreas de niñez, salud y educación. Zago, de origen radical y con paso por el PRO, es una de las espadas de LLA en la Legislatura porteña.

Por Santa Fe ingresaría Romina Diez, armadora de LLA en esa provincia. La abogada le envió carta documento al periodista Hugo Alconada Mon por señalarla en una investigación como la presunta recaudadora de fondos en un evento de Milei en ese distrito, cuyos fondos no habrían llegado a destino. Por el segundo lugar de la boleta entraría al Congreso Nicolás Mayoraz, diputado provincial y militante "pañuelo celeste".

El tercer puesto es para Rocío Bonacci, de nula experiencia política, es hija de José Bonacci, titular del partido Unite. Más allá de haberse presentado en las elecciones presidenciales 2011, con el slogan "esta democracia no sirve", el dirigente santafesino tuvo lazos con el nazi Alejandro Biondini. Pero, al igual que Ansaloni, puso el sello a disposición de LLA para la conformación del frente.

Entre los nombres que ingresarían al Congreso por Córdoba, están el de Celeste Ponce, referente de la agrupación Pumas Libertarios, y Gabriel Bornoroni, presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines de Córdoba (Fecac) y de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha).

Bornoroni fue candidato a vicegobernador de Córdoba por el Frente Liberal Demócrata Desarrollista, pero no contó con el respaldo de la estructura nacional de LLA, por la decisión de la estructura nacional de no apoyar competidores provinciales que no garantizaran buenos resultados. Caso contrario es el del empresario César Treffinger, que fue por la gobernación de Chubut con respaldo de Milei y hoy podría ingresar al Congreso.

En Tucumán aparece uno de los más repudiables socios de Milei. Con los resultados actuales, ingresaría al Congreso Ricardo Bussi, defensor de la última dictadura cívico militar (es hijo del fallecido represor Antonio Bussi) y promotor de la libre portación de armas.

En Salta, una de las provincias en las que mejor le fue a Milei, está ingresando María Emilia Orozco, dirigente que responde al ex diputado y promotor de la vuelta del servicio militar obligatorio Alfredo Olmedo. Jujuy pondría a Manuel Quintar, ex candidato a diputado provincial por el Frente de Todos en 2021. Beltrán Benedit, que lidera la lista en Entre Ríos, proviene de la Sociedad Rural. Por San Juan, ingresaría el armador de LLA en esa provincia y referente del sello provincial ADN, José Peluc.

El apellido Menem será quien represente a La Rioja en el Congreso. Martín Menem, sobrino del fallecido ex presidente Carlos Menem, fue candidato a gobernador en su provincia y quedó tercero con cerca de 15 puntos. Mercedes Llano lidera las boletas de LLA en Mendoza. La candidata a diputada había expresado su malestar sobre la propuesta de Milei de cerrar el CONICET en caso de llegar al gobierno.

Por Neuquén entraría al Congreso Nadia Márquez, referenta de las iglesias evangélicas. En el caso de la boleta de diputados nacionales por Tierra del Fuego, se sumaría Jorge Santiago Pauli, dirigente de Republicanos, hijo de la ex candidata a gobernadora, la pastora Andrea Almirón de Pauli. Mientras que por Formosa, estaría ingresando Gerardo González, que fue acusado por presunto abuso sexual a una militante de LLA.

Quiénes representarían a Milei en el Senado

En la Cámara Alta, Jujuy, La Rioja y San Luis ingresarían dos senadores de Milei cada una y uno por Formosa y San Juan, respectivamente. Por la provincia que gobierna Gerardo Morales ingresará el empresario inmobiliario Ezequiel Atauche y Vima Bedía, docente sin trayectoria política anterior, salvo haber quedado como una de las referentas del LLA en esa provincia, señalada por la conducción nacional del espacio.

En el caso de La Rioja, pondría en sus bancasa a Juan Carlos Pagotto y la ex concejal menemista Claudia López. El primero fue abogado del ex comisario Domingo Benito Vera, uno de los responsables del secuestro y asesinato de los curas Carlos De Dios Murias y Gabriel Longueville el 18 de julio de 1976, durante la última dictadura cívico militar.

En San Luís, por su parte, están Bartolomé Abdala e Ivanna Marcela Arrascaeta. Esta última no tiene antecedentes en la política, aunque su apellido tiene vínculos con la política puntana. Abdala amagó con una candidatura a gobernador, aunque finalmente no prosperó. Ex fundador del PRO puntano, su ingreso provocó que el Partido Libertario local abandonara a Milei, acusandolo de privilegiar lo que éste mismo denomina "la casta". También, como diputado provincial, presentó en 2019 un proyecto para para eliminar las leyes nacionales de Educación Sexual Integral (ESI) y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Entre los que ingresarán uno por provincia, estarán Francisco Paoltroni (Formosa) y Bruno Antonio Olivera Lucero (San Juan). Este último es contador del sello provincial ADN y dueño de dos gimnasios. El primero, empresario agropecuario, fue demandado por el Banco Nación luego de emitir 30 cheques diferidos, de tres empresas suyas, por una suma que, en la actualidad, ronda los 250 millones de pesos.