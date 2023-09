Crece el repudio por las polémicas declaraciones de Mondino sobre Malvinas

Agustín Rossi y el asesor en política exterior de Sergio Massa apuntaron contra la potencial canciller de Javier Milei. La economista libertaria había dicho que "los derechos" de los isleños "serán respetados".

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Agustín Rossi, cuestionó las declaraciones sobre las Islas Malvinas de la economista de La Libertad Avanza (LLA) y potencial canciller en un gobierno de Javier Milei, Diana Mondino. La dirigente de LLA dijo que "los derechos" de los isleños "serán respetados" si el libertario se impone en los comicios.

"Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar", expresó Mondino en diálogo con The Telegraph. La economista agregó que si la Argentina quiere estrechar los lazos con los isleños, debe antes "convertirse en un país normal".

Por estas declaraciones, Agustín Rossi apuntó contra Diana Mondino, quien dijo que "ofende a todos los argentinos". "Lesiona, le pega una bofetada, a todos los ex combatientes. A todos los que fueron, veteranos de guerra, soldados y obviamente el personal militar que combatió en Malvinas le está diciendo que su esfuerzo, su dedicación, los camaradas que perdieron la vida, no sirvió absolutamente para nada porque lo va a entregar".

"Quiero decir que, además, está incumpliendo con la Constitución Nacional, porque la reforma de la Constitución de 1994 puso como cláusula transitoria que los derechos sobre Malvinas son irrenunciables", añadió el jefe de Gabinete el lunes en diálogo con FM La Patriada.

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, ya había cruzado a Mondino el domingo, cuando afirmó que "Javier Milei quiere llevarnos hacia una política de entrega de Malvinas". En diálogo con Radio Nacional, Carmona sumó: "Esto está expresando una amenaza a la soberanía y que se eche por la borda 190 años de posiciones coherentes en materia diplomática y en políticas de Estado".

También repudió los dichos de Mondino el embajador argentino en Suiza y principal asesor de Sergio Massa en política internacional, Gustavo Martínez Pandiani. "Ellos piden que se respete a los kelpers", señaló Pandiani, y, en diálogo con TV Pública, puntualizó: ""Están en las antípodas de lo que pensamos, porque los derechos que nosotros queremos respetar son los de los excombatientes y, sobre todo, los de los caídos. Nuestra propuesta es que Malvinas sea siempre un eje absolutamente innegociable e irrenunciable de la política exterior argentina".