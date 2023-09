Formosa: una militante de Libertad Avanza denunció a un candidato de Milei por presunto abuso sexual y acoso laboral

La militante de su espacio en Formosa advirtió que podrían existir más victimas y denunció que no tuvo apoyo de su partido en la provincia.

Gerardo González, candidato a Diputado Nacional por La Libertad Avanza en Formosa., fue denunciado por acoso laboral y abuso sexual, por parte de Leyla Naser, una militante de su propio espacio. La joven pidió acompañamiento y asesoramiento dentro de su partido, pero le dieron vuelta la cara.

En su denuncia, Naser también apuntó contra Emilia Maciel, diputada provincial y abogada de La Libertad Avanza en Formosa, ya que cuando la joven le comentó lo sucedido, la funcionaria, lejos de ofrecer acompañamiento, le consultó si estaba “segura” de realizar la denuncia, ya que Gerardo González puede ser el próximo diputado Nacional por Formosa.

En dialogo con El Destape, la libertaria expresó: “Yo hoy no me siento representada por mi partido provincial en Formosa. Nadie me escucha y el único que me está acompañando es el Estado, desde lo psicológico y lo judicial. Si no hay respuesta a nivel nacional voy a tener que cortar la boleta”.

Según cuenta la joven, el 24 de agosto se realizaría un encuentro partidario en el barrio Fleming en la capital formoseña. El candidato de Milei se ofreció a buscarla por su domicilio, para asistir a la reunión, a la cual nunca llegaron porque González se desvió 50 kilómetros, del lugar a donde iban.

Según relata en un video publicado en su propia cuenta de Instagram, Leyla aseguró que González la "manoseó" dentro de su auto y, sin querer dar detalles públicos, la joven aseguró que especificación del momento las dejó plasmadas en la denuncia que realizó ante la justicia

Al día siguiente, y antes de realizar su denuncia en la justicia, Naser se comunicó con la abogada del partido, la doctora Emilia Maciel para pedirle asesoramiento sobre la denuncia que iba a realizar, pero en lugar de ofrecerle acompañamiento, la funcionaria le advirtió: “Pensalo, va a ser diputado Nacional”, aseguró Leyla.

Por este motivo, Maciel quedó acusada por abandono de persona, luego de que minimizará la situación que vivió Leyla con el candidato González.

Luego de que la joven haga pública su denuncia, otras mujeres se comunicaron con ella para advertir que ya habían pasado por situaciones similares con el candidato de Milei. Sin embargo, por miedo a las represalias, no han realizado denuncias en la justicia, según aseguró Naser.

“Cuando me comuniqué con Maciel, ella me dio a entender que ya había sucedido este tipo de cosas con otras chicas”, resaltó Leyla y agregó: “No estamos hablando de un militante. González es un político con peso y por eso es muy difícil ir contra él. Necesito que alguien me ayude”.

Por último, Naser advirtió que desde su espacio, luego de su denuncia, la eliminaron de los grupos de whatsapp, la borraron de las publicaciones y nadie le responde los mensajes.