A pesar del intento de Milei por desmarcarse, varios libertarios compiten este domingo en las elecciones de Santa Fe

Una vez más, la estructura del precandidato a presidente libertario anunció que no hay apoyo a ningún competidor en las PASO santafesinas. Sin embargo, dirigentes que militaron por su proyecto se presentarán este domingo.

El espacio liderado por el precandidato a presidente Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), anunció que no participará de las elecciones en Santa Fe. Sin embargo, dirigentes que militaron al libertario competirán en los comicios santafesinos, pese a haber quedado huérfanos del apoyo del autopercibido león. "LLA aclara que no participa, ni apoya candidatura alguna en las elecciones del próximo domingo en la provincia de Santa Fe, tanto para cargos provinciales como municipales. En cambio, el espacio si competirá con lista de diputados nacionales en dicho distrito en las elecciones PASO y generales", señaló el comunicado del espacio de Milei.

El líder libertario acotó que su frente hizo este anuncio para "que no haya 'confusiones' después", ya que "si aparecen con la misma cantinela de siempre eso será una clara señal que no se trata de periodistas sino de operadores que se esconden detrás de la honorable tarea de periodista para operar".

Este anuncio se enmarca en la decisión tomada en mayo por LLA de priorizar la candidatura presidencial por encima de las postulaciones a las elecciones provinciales, para no asociar a Milei a una derrota. De poco sirvió, ya que los candidatos con la chapa oficial sacaron entre los 3 puntos del negacionista Ricardo Bussi en Tucumán hasta un techo de casi 16 de Martín Menem en La Rioja.

Como sea, dirigentes huérfanos del apoyo de Milei se presentaron en Córdoba y San Juan, pese a la amenaza del libertario de proceder judicialmente contra los candidatos que se mandaron sin la chapa. "El capitán se hunde con el barco", le espetó a Milei la ex candidata en San Juan Paola Miers tras la elección de San Juan. Entre las tres boletas no juntaron cuatro puntos.

El domingo se realizarán en Santa Fe las PASO provinciales en la que se dirimirán las candidaturas a gobernador y cargos en esa jurisdicción. En esa contienda, participarán dirigentes que militaron o se identifican con Milei, pese a que hay una decisión de no respaldar a nadie. "La gente continuó haciendo la campaña sin su apoyo", señaló a El Destape una voz de la política santafesina.

Es así que en la contienda santafesina se presentará el espacio Viva La Libertad; curiosamente, el grito de batalla de Milei. En la categoría gobernador, se presentará con esta formación el dirigente Edelvino Bodoira, con el respaldo de sectores antiabortistas, católicos y evangélicos.

"Soy el candidato de Milei", afirmó al medio Rosario 3 Mauro Piva, que va como precandidato a diputado provincial también por Viva La Libertad. El empresario del agro se encargó de difundir una foto suya con el economista en el último sorteo de su dieta.

Una de las dirigentes que se asoció a la figura del libertario es la ex modelo y militante antiderechos Amalia Granata. Este domingo buscará renovar su banca con el espacio Unite por la Dignidad y la Libertad, a una distancia prudencial de Milei. "El anuncio de las candidaturas en Santa Fe es un poco un palo para ella", conjeturó una fuente que está al tanto de la construcción del economista antiestado en suelo santafesino.

En Santa Fe, Milei designó como su armadora a la economista Romina Diez, que será la primera precandidata a diputada nacional por LLA. El segundo lugar en la lista es para el diputado provincial "pañuelo celeste" Nicolás Mayoraz.

Hay quienes señalan que el apoyo de Diez estaría en la lista de precandidatos a concejales de Rosario por Viva La Libertad, liderada por el jóven libertario Franco Volpe.

Diez fue señalada en una investigación del periodista Hugo Alconada Mon como presunta recaudadora de fondos en un evento de Milei en Santa Fe cuyos fondos no habrían llegado a destino. La respuesta de la precandidata a diputada nacional fue enviarle una carta documento al reportero de La Nación.

Venta de candidaturas: cómo sigue la investigación

En el marco de la investigación por las presunta venta de candidatura en el espacio de Milei, el fiscal con competencia electoral Ramiro González ordenó este jueves un pedido de declaración al empresario textil Juan Carlos Blumberg para que declare como testigo e información bancaria sobre LLA, según recogió Télam.

El fiscal requirió a la Dirección Nacional Electoral (DINE) y a la Cámara Nacional Electoral (CNE) la inscripción bancaria de La Libertad Avanza para poder hacer un análisis financiero. Por otra parte, el magistrado citó este jueves Si bien desde el entorno del falso ingeniero habían señalado que se había puesto a disposición de la justicia, Blumberg declarará ante González el próximo 15 de agosto, después de las PASO nacionales.

Blumberg había afirmado que hay gente que "pagó" para integrar las listas de LLA y acusó a los armadores Carlos Kikuchi, Sebastián Pareja, y la jefa de campaña Karina Milei, de pedir "dinero" para conformar las nóminas electorales. Desde el espacio del libertario lo tildaron de

De esta manera, el ex candidato a gobernador sería el cuarto declarante citado por González, junto con el ex concejal Carlos Maslatón, la exmilitante Mila Zurbriggen y la actual legisladora porteña de LLA Rebeca Fleitas. El ex aliado de Milei denunció la existencia de un "franquiciado político", y afirmó que recibió denuncias sobre pedidos de dinero a cambio de candidaturas por parte de "operadores" del espacio libertario.

Zurbriggen, titular del espacio Generación Libertaria, informó que se explayó "ampliamente" sobre la venta de candidaturas ante el fiscal González y que además aportó "documentación", mientras que Fleitas se centró en la presunta imposición que le hizo la junta promotora del Partido Libertario para nombrar a sus colaboradores en la Legislatura.

Si bien Zubbrigen había abandonado LLA denunciando el intercambio de "favores sexuales" por cargos en la estructura libertaria, se encargó de aclarar a este medio que no declaró ante la justicia sobre estas prácticas.

La respuesta de Milei ante esta investigación preliminar fue la presentación de una nota al procurador General interino Eduardo Casal, en la que denominó la investigación preliminar de González como "una incursión de pesca" con el objetivo de "menoscabar mi imagen, la de mis colaboradores y la de LLA".

"Llama poderosamente la atención de quien suscribe el inicio de una investigación sin fundamento alguno y apenas un mes antes de realizarse la elección", sugirió Milei en el escrito, para luego pedir determinar sí el fiscal inició la investigación "a pedido o solicitud de otro partido político (u otros candidatos)".