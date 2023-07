Elecciones 2023: En medio de la interna, Lousteau volvió a criticar a Bullrich y Jorge Macri

El senador nacional y precandidato a jefe de Gobierno le respondió a la precandidata presidencial, quien en la tarde del martes expresó que "la Ciudad es tierra de nadie".

El senador y precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones 2023, Martín Lousteau, apuntó este martes contra su rival en la interna dentro de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, y la presidenta del PRO en uso de licencia y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, en el marco del acampe de organizaciones sociales en la avenida 9 de Julio.

En la tarde del martes, Bullrich expresó en su cuenta de Twitter que "la Ciudad es tierra de nadie", con motivo de las protestas en el centro porteño. Horas después, Lousteau le respondió en TN: "Con todo respeto, tampoco es que cuando Bullrich era ministra de Seguridad el tema estaba resuelto. De hecho, yo era diputado el día que le tiraron piedras al Congreso nacional y hubo una sesión que se tuvo que levantar. Y el primer día la seguridad estaba a cargo, si no recuerdo mal, del Gobierno nacional. Recién cuando la Policía de la Ciudad se hizo cargo pudimos tener una sesión".

Además, cuestionó la labor del ex intendente de Vicente López que ahora ejerce el cargo de ministro de Gobierno de CABA, Jorge Macri. "El ministro de Gobierno no le exige al Gobierno nacional que los presos que están en comisarías en la Ciudad estén en el sistema penitenciario federal, que es donde deben estar. Faltan 1800 policías en la calle por eso", sostuvo el senador radical.

En ese sentido, remarcó que la forma en la que Bullrich critica la gestión del actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, "no es la manera de debatir". "Creo que se debate con propuestas. Se debate diciendo 'esto no está funcionando por este motivo y así hay que hacerlo'. A mí no me gusta ese modo. Tampoco lo veo a Horacio Rodríguez Larreta enganchándose en esa respuesta", dijo y agregó: "Noto una manera de debatir internamente de un lado extremadamente fuerte".

Losada y Bullrich dieron detalles sobre el plan de Seguridad para Rosario

La precandidata a gobernadora en Santa Fe por Juntos por el Cambio, Carolina Losada, se mostró junto a la precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, y juntas presentaron un detallado plan en materia de seguridad junto a sus euipos técnicos. El objetivo principal es disminuir de forma drástica la violencia narco que atraviesa a la ciudad de Rosario.

En diálogo con la prensa, ambas candidatas aseguraron que llegarán al próximo 10 de diciembre con un conocimiento exacto de lo que hay que hacer y "un diagnóstico claro" para el cual establecieron un programa y un equipo. "La primera acción, y una de las que consideramos como las más importantes, es el trabajo coordinado entre los tres niveles del Estado. No podemos acostumbrarnos a esta situación de abandono permanente a la que han sometido a Rosario, tanto la provincia como la Nación, en todos los temas, principalmente en seguridad", aseguró la senadora.