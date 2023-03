Elecciones 2023: el Nuevo MAS le pide una PASO de la izquierda al FIT

La referente del espacio, Manuela Castañeira, envió una carta a la alianza de partidos trotskistas para conformar "una expresión unificada de la izquierda en las próximas elecciones nacionales".

El Nuevo MAS, sector referenciado en Manuela Castañeira, le solicitó a la mesa nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad (FITU) ir a una PASO que unifique a todas las expresiones de la izquierda de cara a las elecciones 2023.

Desde el Comité Ejecutivo del Nuevo MAS remarcaron "la necesidad de una expresión unificada de la izquierda en las próximas elecciones nacionales", por lo que el lunes, desde el espacio comandado por Castañeira le enviaron una carta a la Mesa Nacional del FITU, alianza que es integrada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS) y Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

La ex candidata a presidenta señaló que "es responsabilidad de la izquierda lograr la unidad tanto en las elecciones como en las luchas que cada día protagonizan las mayorías sociales en nuestro país”, frente "al ajuste permanente del Frente de Todos comandado por el FMI y ante las variantes de derecha de Juntos por el Cambio y de extrema derecha de (el diputado nacional de La Libertad Avanza) Javier Milei".

La referente del Nuevo Mas señaló que le proponen a "las organizaciones encabezadas por los diputados nacionales Myriam Bregman y Nicolás del Caño, el legislador porteño Gabriel Solano y demás representantes del FITU organizar unas PASO de toda la izquierda que le dé un canal electoral unificado a las y los trabajadores, la juventud, las mujeres y LGBTT que sea alternativo a los partidos tradicionales y expresiones capitalistas”.

Por último, Castañeira remarcó que se necesita “una campaña electoral unificada que ponga sobre la mesa un perfil claro anticapitalista así como un programa que ofrezca una salida por la izquierda ante la decadencia del país y la desigualdad social que han dado un salto y cuyas principales víctimas son los trabajadores, las mayorías sociales".

En ese sentido, llamó a "una alternativa que realmente cuestione al sistema y a la brutal explotación y desigualdad imperante, y que ofrezca una salida frente a la vertiginosa crisis que se está desarrollando en la Argentina”.

Por su parte, el vocero del Nuevo MAS, Juan Cruz Ramat, completó que “dada la urgencia de lograr la unidad en las próximas elecciones es que hemos enviado una carta a la mesa nacional del FITU con nuestra propuesta". Según añadió, vienen de "varios intentos de unidad en las elecciones provinciales", pero ante "la falta de respuestas, hemos resuelto enviar dicha carta y hacer público nuestro planteo de realizar unas PASO en igualdad de condiciones entre todas nuestras organizaciones, así como de la importancia del perfil anticapitalista para la próxima campaña presidencial de la izquierda”.

El sector de Castiñeira fue también por fuera del FITU en las elecciones de 2019 y 2021. En las presidenciales pasadas, la ex candidata a presidente relató que a el ex diputado nacional y referente de Autodeterminación y Libertad) Luis Zamora y Del Caño "les propusimos hacer un frente e ir a internas” pero que el ex diputado se negó porque "venía solo si todos venían” mientras que el actual legislador le "clavó el visto”.

Luego, en 2021, tampoco hubo un acuerdo entre Nuevo MAS y el FITU. En las tres últimas elecciones presidenciales, el nuevo MAS se presentó con Castiñeira como precandidata, pero no superó el piso de las PASO.