Elecciones 2023: desde la UCR de CABA dudan con Bullrich y lanzan guiño a Massa

El presidente de la Juventud Radical cargó contra la candidata de Juntos por el Cambio por sus declaraciones sobre la educación pública. ¿Se acercan a Unión por la Patria?

El presidente de la Juventud Radical porteña, Agustín Rombolá, puso en duda su respaldo a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, de cara a las elecciones 2023 y le lanzó un guiño al ministro de Economía y candidato oficialista de Unión por la Patria, Sergio Massa, por su idea de convocar a un "gobierno de unidad nacional". Si bien el dirigente señaló que "no termina de convencer ninguno", las dudas sobre la exministra de Seguridad pasan por sus repetidos ataques a la educación pública.

En diálogo con el portel El Grito del Sur, el titular de JR de la Ciudad de Buenos Aires manifestó: "Bullrich es una persona que ha hablado en contra de uno de los mayores orgullos de nuestra sociedad argentina como la universidad pública, laica, gratuita y de excelencia"; razón por la cual su candidatura "no convence" de cara a las generales del 22 de octubre. "Habrá que ver si Sergio Massa o Patricia Bullrich tienen propuestas que se encuentren más cercanas a nuestra mirada, pero como militante radical no me termina de convencer ninguno", marcó.

Rombolá se sumó a diferentes dirigentes de la UCR que ya negaron su apoyo a la candidata de Juntos por el Cambio (JxC), entre los que figuran el exdiputado Federico Storani, el exsenador Mario Cimadevilla y el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín. Frente a los repetidos llamados de "gobierno de unidad nacional" que propuso el titular de Hacienda, quien afirmó que de triunfar en los comicios integraría su gabinete con "radicales y peronistas", le lanzó un guiño: "Me pareció sano y necesario el llamado de Sergio Massa. No sé si se construirá esa nueva mayoría, pero sí una mesa de diálogo donde se discutan los temas urgentes para la crisis que afronta la República Argentina".

En esa línea, el presidente de la Juventud Radical remarcó la importancia de "construir mayorías" y "alianzas transversales" que generen políticas de Estado, entre las que mencionó a la Asignación Universal por Hijo (AUH). "Estamos acostumbrados a dialogar. Si la Juventud Radical recibiera un llamado para hablar de política, lo haríamos como lo hacemos siempre porque es lo que nos caracteriza como militantes", remarcó.

Sobre el cierre de la nota, Rombolá apuntó contra el candidato liberal Javier Milei. "Tengo una certeza: la UCR nació en 1891 contra los Javier Milei de esa época, contra un sistema donde regía el individualismo, donde la desigualdad era parte del sistema. El radicalismo debe tener un rol activo y la responsabilidad de oponerse al régimen falaz y descreído". Y sentenció: "Tenemos la responsabilidad histórica de oponernos a cualquier intento de gobierno de Milei, que viene persiguiendo radicales, que nos ubica en un foco de violencia política porque claramente no cree en la democracia".