El spot de Unión por la Patria que enmudece a JxC: “Argentina no es un país normal, es una patria maravillosa”

El video destaca desde las maravillas naturales del país, las costumbres argentinas hasta las políticas públicas. Es una respuesta al mensaje de Bullrich y Larreta en sus spot de campaña.

En el marco de la campaña electoral para las elecciones 2023, Unión por la Patria (UP) lanzó un nuevo spot en respuesta al mensaje de los anuncios proselitistas que definieron al país como una “Argentina absurda” y “un país que no es normal”. En contraposición, el video, que tiene como protagonistas a Sergio Massa y Cristina Kirchner, destacó que “Argentina no es un país normal, es una patria maravillosa que hay que defender”.

En el spot se enfatiza positivamente que Argentina no es un país normal y da ejemplos con las maravillas naturales del país, las costumbres que caracterizan a cada argentino y argentina hasta las políticas públicas llevadas adelante por el Gobierno nacional. “Somos 8 mil millones de personas en el mundo, ¿te parece normal que los dos mejores sean nuestros?”, relata el video en referencia a Diego Maradona y Lionel Messi.

“Es normal que cada inmigrante que llegue a nuestro país se convierta en un argentino más” y que “cada vez que nos quisieron poner de rodillas, nos hayamos levantado con más fuerza”, plantea el video en relación a la política migratoria del país y la fuerza del pueblo argentino en momentos como la crisis del 2001 y finalmente el pago de la deuda en 2003 por parte de Néstor Kirchner.

“Argentina no es normal, no es normal exportar reactores nucleares, tener universidad pública y gratuita, que votemos todos y votemos mucho. Que nos abracemos con desconocidos y que aplaudamos cuando aterriza el avión”, continúa el video que contiene entre las imágenes los festejos por la Copa del Mundo.

El spot cierra con una reflexión junto a la imagen de Massa y Cristina juntos en la cabina de un avión de Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera. “Argentina no es un país normal, es una patria maravillosa y vamos a defenderla”, concluye en respuesta a los mensajes de los precandidatos de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Massa lanzó su primer spot: "Me voy a romper el alma para sentir orgullo"

A principios de julio, Massa había lanzado su primer spot de campaña en el que expresaba que se iba “a romper el alma para que, si soy presidente, sentir orgullo el día que me vaya".

Massa visitó a vecinos del Conurbano bonaerense y, según dejó ver en el video que difundió, le hicieron preguntas de cara a los comicios. "Tomo decisiones todos los días. Gobernar es tomar decisiones que tienen que ver con tratar de mantener el funcionamiento de un país", respondió ante el argumento de una señora que le manifestó que los políticos "no bajan" a ver cómo viven las personas "de clase media baja".

Además, el ministro dejó un mensaje contundente sobre sus objetivos en caso ser electo presidente. "No tengas dudas de que me voy a romper el alma para que, si soy presidente, sentir orgullo el día que me vaya", expresó.

"En definitiva, estoy convencido de que Argentina es un país fabuloso y el problema es que tenemos que ordenar las prioridades, y eso es todo un trabajo", concluyó Massa. El video, publicado en la cuenta de Instagram del precandidato, mostró el sello de Unión por la Patria al final.